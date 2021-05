Heidi gegen Günther Klum : Streit um die Markenrechte von Leni Klum

Auf dem sonst eher unscheinbaren Instagram-Account von Günther Klum ist es in den vergangenen Tagen spannend geworden. Der Vater von Topmodel Heidi Klum, der erst Anfang April unter die Instagram-Nutzer gegangen war und bisher meist Fotos von Landschaften oder Zeitungsausschnitten hochgeladen hatte, bekam im Mai Post vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Ein Foto des Schreibens lud Günther Klum am Dienstag bei Instagram hoch. Er wurde darin über den „Eingang eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit“ informiert. „Warum das denn?“, schrieb er dazu.

Hintergrund ist, dass Günther Klum im November 2020 beim EUIPO die Markenrechte an dem Namen seiner Enkelin Leni Klum beantragt hatte – offenbar ohne das Wissen seiner Tochter. Dieser Antrag wurde im März 2021 bewilligt, wie Günther Klum am Dienstag auf Instagram mit Screenshots belegte. Damit liegen jegliche Markenrechte für Bereiche wie etwa Kosmetik, Musik, Schmuck und Mode bei Günther Klum.

Seiner Tochter Heidi scheint dies jedoch nicht zu gefallen. Auch wenn das Model nicht namentlich genannt wird, legt der Ursprung des Antrags auf Nichtigkeit nahe, dass dieser von ihr kam. Er war nämlich von der Anwaltskanzlei „Lacore“ gestellt worden, die im Mai selbst einen Antrag auf Markenregistrierung für den Namen Leni Klum eingereicht hat. Diese Registrierung war wiederum von einer Firma namens „Heidi Klum Company LLC“ in Auftrag gegeben worden. Das ist die Firma, mit der Heidi Klum seit 1999 ihre Karriere in Amerika managt. Es liegt also nahe, dass sie sich selbst die Markenrechte an dem Namen ihrer Tochter sichern möchte.

Der Plattform „t-online“ sagte Günther Klum am Donnerstag, dass er sich schon immer um die Namensrechte seiner Familie gekümmert habe. „Die Marke Leni Klum habe ich mir vor vielen Monaten gesichert.“ Leni heiße „übrigens“ wegen seiner Mutter Leni. Zu dem Vorgehen der Kanzlei „Lacore“ sagte Klum: „Markenrecht machen sie, wenn überhaupt, nur nebenbei. Aber Anwälte möchten natürlich Umsatz machen.“ Die Rechte an Leni Klums Namen lägen jedenfalls bei ihm – und „nicht irgendwo anders“.

Die 17 Jahre alte Leni Klum hatte in den vergangenen Monaten ihre Karriere als Model gestartet und war bereits auf mehreren Magazin-Covern, darunter gemeinsam mit Mama Heidi auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen. Im Januar 2021 feierte Leni Klum bei der digitalen Berlin Fashion Week ihr Laufsteg-Debüt.

Das Verhältnis zwischen Heidi und Günther Klum ist spätestens seit ihrer Hochzeit mit dem Musiker Tom Kaulitz im Sommer 2019 angespannt. Damals war Günther Klum nicht zur Hochzeit erschienen, seitdem sind die beiden nur noch vereinzelt gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Günther Klum war jahrelang als Manager seiner Tochter Heidi eingesetzt, die von ihm gegründete Modelagentur „OneEins fab“ nahm bis 2020 zahlreiche Teilnehmerinnen von „Germany’s Next Topmodel“ unter Vertrag. Im Oktober 2019 war bekannt geworden, dass Heidi Klum in Deutschland eine eigene Firma gegründet hatte. Sie ist Medienberichten zufolge alleinige Geschäftsführerin der „HK Germany GmbH“, die in Berlin sitzt. Günther Klum führt die „Heidi Klum GmbH“ unterdessen weiter aus Bergisch Gladbach.