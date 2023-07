Die Couture macht einfach weiter: Trotz der Unruhen in den Vorstädten feiert die hohe Schneiderkunst ihre so aufwendigen wie teuren Entwürfe. Dabei helfen viele Prominente.

Als wäre nichts gewesen: Die Marke Valentino präsentiert ihre Couture-Kollektion am Mittwochabend am Château de Chantilly bei Paris. Bild: Reuters

Was für ein Auftritt! Das Defilee von Schiaparelli hat am Montagmorgen noch nicht mal begonnen, da kommt es schon zum ersten großen Moment der Schau: Die Rapperin Cardi B ist zu Gast, so wie Tracee Ellis Ross, Anna Wintour und Hunderte weniger bekannte Modeleute. Cardi B ist eine andere Art Gast. Alle sitzen schon auf ihren Plätzen, die Schau könnte losgehen, als die Amerikanerin über den Laufsteg schreitet, im Tross Bodyguards, Kameraleute, und jemand hält einen Schirm für das richtige Licht. Cardi B trägt natürlich Schiaparelli, nicht irgendetwas aus der laufenden Saison, sondern eine Spezial­anfertigung: raumgreifender Federmantel, dazu überdimensionale Ohrringe in der Form von Ohren.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Irina Shayk wird später während der Schau einen ähnlichen Umhang tragen und dagegen fast schon minimalistisch rüber­kommen. Spätestens seit seiner letzten Haute-Couture-Schau ist der Schiaparelli-Designer Daniel Roseberry vielen ein Begriff: Er ist der Mann, der Kylie Jenner, Shalom Harlow und Naomi Campbell im Januar lebensecht wirkende Tierköpfe aus Schaumstoff und Wolle auf die Kleider ­gesetzt hat. Im Anschluss kommentierten das nicht nur viele Social-Media-Nutzer, sondern auch Tierwelt-Experten.

Auch in dieser Couture-Woche könnten sich alle möglichen Stimmen zu Wort melden, nicht allein wegen Roseberrys Schau für Schiaparelli mit vergleichsweise harmlosen Entwürfen. Sondern weil überhaupt Schauen laufen. Das volle Programm: Kleider auf den Laufstegen im Wert von sechsstelligen Beträgen, Limousinen, die den Verkehr dort lahmlegen, wo gerade ein Event stattfindet, und vor allem lauter zurechtgemachte Menschen – während es in den Nächten zuvor nur ein paar Kilo­meter entfernt in der Banlieue nach dem tödlichen Polizeischuss auf Nahel M. immer wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen ist. Hedi Slimane, der für Celine am Sonntag seine Herrenmode präsentieren wollte, sagte seine Schau daher ab.

Missstände blendet man in der Mode besonders gut aus

Die Couture-Woche am Tag darauf ­beginnt hingegen, als wäre nichts passiert. Missstände blendet man in der Mode besonders gut aus. Aber zur Verteidigung der Branche: Auch die Tische der Bistro-Terrassen sind besetzt, die U-Bahnen sind voll, die Stadt lebt von den vielen Touristen, die jetzt endlich wieder unbeschwert durch Europa reisen. Und neben allen anderen Schauplätzen blühen in diesen ­Tagen in dieser Stadt die Handwerkskünste auf. So kann auch der Mailänder Modeunternehmer Diego Della Valle am Montagmorgen zufrieden Richtung Laufsteg blicken. Vor 16 Jahren hat er das 1954 geschlossene Pariser Traditionshaus Schiaparelli aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Mit Daniel Roseberry ist es jetzt ganz wach. Freude? Stolz? „Es war ein langer Weg“, sagt Della Valle im Gedränge vor der Schau.

Daniel Roseberry knüpft an den Cardi-B-Look dann gleich die nächsten textilen Kunstwerke – Röcke, als würden sie große Wellen schlagen, ausladende Kragen, die wie gemalt wirken. Eine Jacke aus dicken Ketten und Perlensträngen und aus dem Elsa-Schiaparelli-Repertoire, mit Händen und Augen. Einen Body in Yves-Klein-Blau, der von der Taille bis zur Nasenspitze reicht, hat der Designer tatsächlich zuvor direkt auf der Haut des Models bemalt und angepasst. Surreal schön. So etwas bleibt im Kopf, gerade in Zeiten, da die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist.