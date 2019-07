Haute Couture in Paris : Die Hohe Schneiderkunst wird endlich weiblich

Kaia Gerber in orangefarbenem Kostüm mit kurzem Rock: Schöner wird´s in dieser Saison nicht mehr. Bild: EPA

Der Zeichentisch auf dem Laufsteg ist keine Deko. Daniel Roseberry geht noch vor Beginn der Schau hin, stellt seinen Rucksack ab, setzt sich an den Tisch und beginnt zu zeichnen. Dann die Musik, das Licht, die Models mit der Haute-Couture-Kollektion für Herbst und Winter 2019. Ein ziemlich mutiger Auftritt!

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.



Denn sollte ein Modemacher, der zum ersten Mal eine Kollektion für ein Modehaus vorstellt, nicht lieber backstage nochmal die Accessoires richten, die Frisuren überprüfen, den Models letzte Hinweise geben zu Ablauf, Körperhaltung, Schrittgeschwindigkeit? Sollte er, besonders für ein so traditionsreiches Couture-Haus wie Schiaparelli, nicht lieber alles aus dem Hintergrund orchestrieren statt sich in den Vordergrund zu setzen?

Womöglich. Der selbstreflexive Scherz ist gut, das ist klar. Die langsame Verfertigung einer Kollektion beim Zeichnen klingt wie ein Motto. Den schöpferischen Prozess sichtbar zu machen, das ist ein geradezu aufklärerisches Projekt der Moderne. Am Ende lässt er die Blätter liegen, und man sieht noch eine Zeichnung, die sehr leicht ist und sehr abstrakt.

Also ganz anders als die Kollektion. Nahtlose Übergänge gibt es hier nicht. Vom Witz Elsa Schiaparellis hat Roseberry leider nicht viel übernommen. Statt surrealistischen Spielereien einfach nur Durcheinander. Und all die astrologischen und astronomischen Konstellationen der Modemacherin, deren Onkel Giovanni Schiaparelli immerhin einst mit scharfem Auge die Mars-Kanäle entdeckt hatte – nein, diese wunderbaren Referenzen verlieren sich irgendwo im Nirgendwo.

Eine erste Kollektion sollte man wiederum nicht zu eng und zu streng sehen. Auch die frühen Ideen von Maria Grazia Chiuri für Dior hatten ein paar Webfehler. Aber die italienische Modemacherin hat sich in den drei Jahren sehr gut in das Haus an der Avenue Montaigne eingedacht. Die Kollektion vom Montag, der erste Höhepunkt der kurzen Couture-Woche, die am Sonntag begann und an diesem Donnerstag endet, ist so stark, wie man es selten sieht in der zum Konservativen neigenden Hohen Schneiderkunst.

Auch diese Kollektion ist konservativ – wenn man die Rückbesinnung auf Diors Sanduhr-Silhouette mit dominanten Schultern, Wespentaille und wippenden Röcken als Vergangenheitskunst versteht. Nicht umsonst setzt Chiuri die Schau im Stammhaus an der Avenue Montaigne Nummer 30 an, nicht etwa im Riesenzelt am Musée Rodin. Sie ist nun souverän genug, sich nicht selbst in den Vordergrund zu rücken. Angeregt wurde sie durch den Architekten Bernard Rudovsky: „Jedes Kleid“, so meint sie, „ist ein Gebäude, das seine Konstruktion offenbart.“ So enthüllt die Designerin in dieser Kollektion zugleich ihre Methode: dass etwas Ganzes nicht bourgeois ist, wenn es aus neu zusammengesetzten modernen Einzelteilen besteht.

Als Maria Grazia Chiuri am Abend ihrer Schau mit dem Verdienstorden „Legion d‘honneur“ ausgezeichnet wird wegen ihrer Verdienste um Mode und Feminismus, trägt sie selbst übrigens ebenfalls Schwarz, so wie vorher die meisten ihrer Models. Mit dieser Farbe, die viele als Nicht-Farbe missverstehen, kann man eben nicht viel falsch machen. So einfach kann das sein mit der Mode.

Dem Designer bei der Arbeit zusehen, das kann man auch bei Giambattista Valli, der keine Schau veranstaltet, sondern eine Ausstellung in den historischen Salons des Shangri-La-Hotels – wo wahrscheinlich ohnehin einige seiner Kundinnen wohnen. „So kann man genauer hinsehen und es besser verstehen“, sagt der Couturier aus Rom, der in Paris arbeitet. „Das wollte ich schon immer machen.“

Und wirklich, wenn es auch nur Puppen sind: Die unendlich gerüschten Kleider, die aufgestickten Organzablüten, die meterlangen Chiffonwolken – da kommt man sich vor wie in den fünfziger Jahren. Wer soll das nur tragen? Zunächst einmal diejenigen, die einen hohen fünfstelligen Betrag aufbringen können. Nicht allzu schwer ist das für die Gäste an diesem Abend wie Nicky Hilton, Giovanna Engelbert oder Olivia Palermo. Auch asiatische Schauspielerinnen und mittelöstliche Diven lassen sich gern von Tüllwolken einhüllen. Aber Achtung! Modeberaterin Lara Mansour erkennt in den Emiraten, dem so wichtigen neuen Markt, eine fortschreitende Jilsanderisierung der Kleidungssitten. Überkandidelt darf es dort schon heute nicht mehr sein.