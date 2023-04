Tina Lutz Morris hat schon an vielen Orten auf der Welt gelebt. In Süddeutschland, wo sie aufgewachsen ist, in Paris zum Studium, als Modedesignerin erst in Tokio, dann in New York, bevor sie 2014 nach Berlin zog. An diesem sonnigen Nachmittag treffen wir sie an ihrer vorläufig letzten Station: Mailand.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Sie sitzt während der Fashion Week in einem Showroom inmitten ihrer Taschenkollektion. In die norditalienische Modemetropole ist sie mitsamt ihrer Familie aber nicht wegen eines Jobangebots gezogen. „Wir wollten an einen Ort, an dem es wärmer ist“, sagt sie mit leiser Stimme. Ursprünglich habe sie mit ihrem Mann, der Amerikaner ist, und ihrem Sohn zurück nach New York ziehen wollen. Aber wegen der hohen Mieten und der Zunahme an Gewalt und Kriminalität hätten sie sich dagegen entschieden.

„Und dann haben wir lange überlegt. Als drei von meinen besten Freunden nach Mailand gezogen sind, haben wir uns die Stadt angeschaut.“ Das Leben hier habe sie sofort als leichter und unkomplizierter empfunden. Ein Schritt, der durchaus wagemutig war, denn so international Tina Lutz Morris nach mehr als 30 Jahren im Ausland eigentlich ist, ihre Taschen sind rundherum deutsch.

Von New York nach Berlin

Warum das so ist, hat mehr mit Zufall als mit Kalkül zu tun. Ursprünglich war Lutz als leitende Designerin bei Calvin Klein in New York nur für Mode zuständig. Auch ihr eigenes Label Lutz & Patmos in New York war eine Konfektionslinie für Damen, die sich auf Luxus-Strickwaren konzentrierte. Mit Accessoires hatte sie nichts zu tun. Das änderte sich an ihrem ersten Weihnachten in Berlin, als sie von ihrem Mann eine lederne Holzkiste mit einem altmodischen Metallrahmen geschenkt bekam. Daraufhin machte sie sich auf die Suche nach Herstellern, die noch in der Lage sind, solche Metallrahmen zu produzieren. Das setzte einen Prozess in Gang, an dessen Ende die Taschenmarke Lutz Morris stand – eine Kombination ihres Nachnamens und dem ihres Mannes.

Heute ist der Metallrahmen das Erkennungszeichen ihrer Taschen, die wenig mit der Massenware anderer Luxushersteller gemein haben. „Ich habe mir gesagt: Wenn ich jetzt noch einmal eine Firma von Grund auf aufbaue, dann muss es einfach ein Herz und eine Seele haben“, sagt Lutz Morris. Sie hätte die Taschen billiger im Ausland produzieren lassen und sie dennoch für den gleichen Preis verkaufen können, sagt sie. Aber sie entschied sich dafür, mit kleinen Manufakturen in Deutschland zu arbeiten.

Doch zunächst habe sie lernen müssen, was eine Tasche überhaupt ausmacht. „Ich kam mir vor wie ein Koch, der erst mal alle Zutaten zusammensuchen musste“, erzählt sie im Rückblick. Das sieht sie heute als Vorteil, denn man könne Dinge besser infrage stellen, wenn man von außen komme. Sie beschäftigte sich mit Leder und seinen verschiedenen Gerbungen. Sie machte Manufakturen ausfindig, die längst in Vergessenheit geraten waren. Und sie setzte auf ein Thema, das die großen Hersteller von Luxustaschen nicht liefern konnten: Nachhaltigkeit. Das zeigt sich schon daran, dass ihre Taschen-Kollektion, die sie 2018 lancierte, keinen Trends unterliegt, sodass man sie auch Jahre und Jahrzehnte tragen kann. Zudem bietet sie einen Reparaturservice an, wenn an der Tasche etwas kaputtgegangen ist.