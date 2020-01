Parfum von Gwyneth Paltrow : „Riecht wie meine Vagina“

Gwyneth Paltrow, Oscar-Preisträgerin und Lifestyle-Guru, übt sich an ungewöhnlichen Duftnoten. Auf ihrer Website „Goop.com“ bietet die Siebenundvierzigjährige jetzt eine Kerze an, die den Namen „Riecht wie meine Vagina“ trägt.

Für etwa 75 Dollar erwartet die Kunden ein Duft aus Geranien, Bergamotte, verlängert mit Damaszenerrose und Zedernholz. Wie Paltrows Marketingabteilung schreibt, geht die Kreation auf einen Spaß der Schauspielerin mit dem Parfumeur Douglas Little zurück. „Die beiden arbeiteten an einem Duft, als Paltrow ausrief ,Das riecht wie eine Vagina!‘. Daraus wurde dann ein lustiger, sexy und herrlich unerwarteter Duft“, heißt es auf der Website.

Mit der Kerze setzt Paltrow ihr Faible für ungewöhnliche Produkte fort, das ihr in den vergangenen Jahren immer wieder hämische Kommentare oder juristische Scharmützel einbrachte. So endete der Verkauf von Vaginal-Eiern aus Rosenquarz gegen Menstruationsbeschwerden mit Mahnungen durch kalifornische Staatsanwälte. Auch Pelz in Flaschen kam nicht gut an. Paltrows „Smells Like My Vagina“ erfreut sich dagegen großer Beliebtheit. Die erste Lieferung ist bereits ausverkauft.