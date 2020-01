Outfits des Grammy Awards : Ready or not – Here I come

„Sei mutig oder geh‘ nach Hause“: Das scheint das geheime Motto der stilistisch oft bunten Grammy Awards zu sein. Die Gewinnerin des Abends unterstrich mit ihrem Gucci-Anzug dieses Motto nur zu gut: Billie Eilish räumte bei den Musikpreisen in allen vier Hauptkategorien ab. Selbstbewusst trat die 18 Jahre alte Sängerin und Songwriterin in einem zu ihren Haaren passenden grün-schwarzen Anzug auf die Bühne, um ihre insgesamt fünf Preise entgegenzunehmen. Ihr Sieg an dem Abend ist historisch: Erst ein einziges Mal gelang es einem Musiker zuvor, in allen vier Hauptkategorien zu gewinnen – dem Sänger Christopher Cross („Sailing“) im Jahr 1980.

Besonders einfallsreich war der Musiker Tyler the Creator am Abend der Preisverleihung. Er betrat den roten Teppich in einem rosafarbenen Hotelpagen-Anzug seiner Modelinie „Golf Le Fleur“. In einem farblich passenden Koffer trug er die Klamotten mit sich, die er später bei der Preisverleihung tragen sollte – deutlich legerer mit brauner Hose und gestreiftem Polohemd. Er gewann den Preis in der Kategorie „Bestes Rap-Album“. Im Anschluss an die Verleihung sagte er der Presse, dass er sich zwar über den Preis freue, es aber auch einen faden Beigeschmack für ihn habe. Er kritisierte, dass Musik von Schwarzen häufig in Kategorien „Rap“ oder „Urban“ nominiert werden.

Model und Schauspieler Shaun Ross schritt von Kopf bis Fuß in Perlen gekleidet über den roten Teppich. Shirt, Mantel, Hose, selbst die Schuhe schimmerten im hellen Beige des Juwels. Den finalen Touch brachten letztlich die halblangen Perlenohrringe. Ein anderes quietschgelbes Outfit des Models, das er ebenfalls bei dieser Grammy-Verleihung trug, brachte ihm viel Kritik ein. Durch sein edles Perlen-Outfit geriet der Fauxpas jedoch in Vergessenheit.

