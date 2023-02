Resümee am Tag nach der Grammy-Verleihung in Los Angeles: Wer waren die großen Stars des Abends? Natürlich Beyoncé, mit 32 Grammys nun offiziell Rekord-Preisträgerin. Vier Trophäen räumte sie am Sonntag ab. Und: Harry Styles, der den Preis für das Album des Jahres bekam. Immerhin nominiert in der Kategorie Bester Newcomer waren Måneskin aus Italien. Und auch Jennifer Lopez könnte man ohne Weiteres zu den großen Stars der Preisverleihung zählen, obwohl sie – zusammen mit Ben Affleck – höchstens in der Kategorie „Paar des Abends“ abräumte.

Sie alle, und noch ein paar mehr – die Musiker Anderson .Paak und Kid Harpoon und der Moderator des Abends Trevor Noah zum Beispiel – trugen ein und dieselbe Marke: Gucci.

Alessandro Michele, der bei Gucci 2015 antrat, hat nicht nur der Mode eine deutlich freiere, geschlechterfluide Richtung gegeben, er hat mit seinen schrägen Entwürfen und einem Potpourri an Referenzen auch die Kleider für den roten Teppich vom Staub befreit. Stars, die früher Gucci trugen, konnten sich über besonders viel Aufmerksamkeit freuen. Cate Blanchett wurde 2016 rauf und runter gezeigt in einem Kleid mit dramatischen Volants und einer großen roten Schleife. Oder A$AP Rocky 2018 im Seidenkimono mit bedrucktem Seidentuch auf dem Kopf und Fellschlappen an den Füßen. Oder erst Jared Leto, 2019, in einem hochgeschlossenen Seidenkleid mit Kristallbesatz und der Nachbildung eines Jared-Leto-Kopfes unterm Arm. Der rote Teppich war für Alessandro Michele die Fortsetzung seines Gucci-Laufstegs.

Im November hat er das Haus nach fast acht Jahren verlassen. Sein Nachfolger, Sabato De Sarno, muss erst noch seinen Vertrag bei Valentino beenden. In diese Rote-Teppich-Saison, die mit den Golden Globes im vergangenen Monat begonnen hat und erst im Mai mit der Met-Gala endet, geht das Haus also ohne kreative Spitze.

Und dafür offenbar mit umso mehr Lametta: Siehe nicht nur buchstäblich Harry Styles Fransen-Pailletten-Anzug, den er an diesem Abend neben mindestens zwei anderen Outfits trug, sondern auch sprichwörtlich die Masse an Stars, die noch Aufmerksamkeit auf die Marke lenken.

Die Entwürfe, die mehrheitlich custom-made sind, also ausschließlich für Beyoncé, Harry Styles oder Jennifer Lopez gefertigt wurden, können nicht mehr von Alessandro Michele stammen. Den Geist des großen Designers atmen sie dennoch, mit jeder Paillette und jedem Schluppenkragen. Für mehr braucht es vermutlich den Nachfolger von September an.