Golden Globes 2023 : Wer trug das schönste Outfit?

Ein bisschen wirkte es so, als hätte es die vergangenen drei Jahre nie gegeben: Da waren Roben und lange Kleider auf dem Roten Teppich zu sehen, Glitzer und schweres Make-up, Schleifen und Rüschen und Tüll und das ganze Bling-bling, für das Preisverleihungen in Hollywood so bekannt sind. Bei der 80. Golden-Globes-Verleihung in Beverly Hills griffen zumindest in modischer Hinsicht die meisten Hollywood-Stars zu bewährten Methoden.

Der Host des Abends, Jarrod Carmichael, hatte aber zumindest das Jahr 2021 nicht vergessen: Die Veranstaltung zur Golden-Globes-Verleihung war damals ausgefallen, unter anderem, weil es massive Kritik an der Besetzung der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die die Globes verleiht, gab: Keine einzige schwarze Person war einer Recherche des „Los Angeles Time“ zufolge 2021 in der HFPA. Carmichael erklärte dann auch gleich zu Beginn der Veranstaltung, er sei Host, weil er schwarz sei.

Modisch aber plätscherte der Abend so dahin: Jenna Ortega, die als Wednesday Addams auf Netflix zu sehen ist, trug einen flattrigen Traum von Gucci, Julia Garner trug ebenfalls einen Traum von Gucci, rosafarben, und bestangezogene Person auf dem Roten Teppich war wie üblich Billy Porter: In einer Mischform aus Smoking und Abendkleid von Christian Siriano hatte Porter schon bei der Oscar-Verleihung 2019 alle Blicke auf sich gezogen. Bei den Golden Globes macht er's noch mal: gleicher Designer, gleicher Stil, nur diesmal in leuchtendem Magenta.

Nun aber sind Sie gefragt: Welcher Look hat Ihnen am besten gefallen? Wer gewinnt den – inoffiziellen – Globe für das beste Outfit bei den Golden Globes 2023?