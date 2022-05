GNTM-Kolumne : Mailand oder Madrid, egal – Hauptsache Halbfinale!

Aktualisiert am

Von Heidis früherer Model-Mannschaft sind nur noch wenige übrig. Wer weiter kommen will, muss da schon mal mit Aliens in Kontakt treten und mit Robotern flirten – und sollte sich merken: Acht ist eine Zahl vor Neun.

Beim Cover-Shooting treffen die Models auf Aliens und verwandeln die kalifornische Wüste in einen High-Fashion Spot. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Heidi Klums Model-Internat gilt unter Anhängerinnen der inzwischen etwas überholten Alice Schwarzer Feminismus-Schule als umstritten. Offene Briefe sind glücklicherweise dennoch nicht zu erwarten. Die gesellschaftliche Relevanz des neuen Diversity-Flaggschiffs bei ProSieben, dem deutschen Nachwuchs-Mannequin-Sender Nummer eins, wächst hingegen umgekehrt proportional zur sinkenden Beliebtheit bei verbliebenen „Emma“-Leserinnen.

Bitte kein Essen fotografieren!

Diese Woche hat sich pünktlich zum Viertelfinale sogar GNDM (Germany´s Next Digitalminister) Volker Wissing zu Wort gemeldet und klimapolitisch in die Kernkompetenz von Heidi Klum eingegriffen: Zur Eindämmung stromfressender Datennutzung rief er zum Verzicht auf Fotos von Essen auf. Also nicht der pittoresken Traumstadt im Ruhrpott, quasi dem Paris der Schrebergärten, sondern den hübsch auf Tellern arrangierten Serviervorschlägen.

Dieser emissionseinsparende Kulinarik-Bildblocker kam nicht überall gut an. Viele FDP nahe BWL-Studenten mit Instagram-Account ertappten sich sogar bei dem Gedanken: Können wir Andi Scheuer noch mal sehen? Und auch für GNTM wäre ein Essensfoto-Verbot ein herber Rückschlag. Warum? Fragen sich jetzt alle sogenannten Sekundärzuschauer, die die Denglish-Festspiele nur bedingt freiwillig als Kollateralschaden ihrer Liebe zur Freundin oder Schwester ertragen müssen.

Das ist schnell erklärt: Keine Fotos von verzehrfertig angerichteten Leckerbissen mehr posten zu dürfen, bescherte dem Großteil aller GNTM-Absolventinnen, die zumeist statt auf Laufstegen der Pariser Fashion Week oder Covers der französischen „Vogue“ eher als Avocado-Toast-Influencerinnen enden, ein jähes Karriereende.

Zum Glück ist Volker Wissing heute nicht Gastjuror. Dafür aber eine Kameradrohne, die wahllos in der Wüste errichteten Fotostudio kreist, um anschließend zur ersten Shooting-Location der Woche einzufliegen. Die blonde Dame neben Klum ist dann aber doch echt: Kerstin Schneider, die Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von „Harper´s Bazaar“.

In deren Sommerausgabe wird traditionell die Gewinnerin der aktuellen Staffel präsentiert. Die verkaufte Auflage der „Harper´s Bazaar“ betrug zuletzt 59.207 Exemplare. Mal zur Einordnung: Das sind etwa 1,3 Prozent der Follower von Stefanie Giesinger, die wiederum GNTM im Jahr 2014 gewann und damals noch auf das Cover der „Cosmopolitan“ durfte.

Zur Feier des Tages hat Schneider sich ein besonderes Outfit herausgelegt. Es sieht ein bisschen aus, als hätte sie auf dem Weg zum Drehort noch schnell eine Flamingo-Familie erwürgt. Ohne ersichtlichen Grund baumeln jedenfalls jede Menge pinke Fransen an ihrem schwarzen Hosenanzug, die sich im Wind anmutig um ihre Arme und Beine schmeicheln. Outfits sind ihr Steckenpferd, das wird schnell klar.

Diese Passion für extrovertierte Kleidung hat aber auch Vorteile. Auch die Outfits der Models wurden von Kerstin Schneider handverlesen ausgewählt: „Wir haben tolle Kleider von großen internationalen Designern“. Von Donatella Versace also schon mal nicht, denn die ist nur 1,65 Meter.