GNTM-Kolumne : Nackt im Chronometer bei Uhrwerk Orangenhaut

An einem Strand von Los Angeles setzt Starfotograf Brian Bowan Smith die GNTM-Models für das Nacktshooting in Szene. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Diese Woche eröffnet Heidi Klum ihr „Telekolleg: Laufsteg“ euphorisierter als ein volltrunkener Eintracht-Frankfurt-Fan auf der Gästetribüne im Camp Nou, nämlich ausgelassen singend und tanzend. Der textsicher vorgetragener Karaoke-Ausflug „Wer hat an der Uhr gedreht“ offenbart: Es ist kein Zufall, dass Klums Stimme für den Titelsong „Chai Tea with Heidi“ häufiger verändert wurde als der Beziehungsstatus von Mats Hummels. Die ansonsten garantiert gesangsfreie Butterfahrt ins Modelglück startet in Kalenderwoche 15 ausnahmsweise antizyklisch. Während Anita, die Laufsteg-Ikone aus der Fashion-Metropole Neustadt an der Donau, im Model-Shuttle noch davon träumt, es wäre endlich Zeit für das Male-Shooting, hat Heidi Klum bereits ganz tief in die Überraschungskiste gegriffen. Den traditionell zum Finale einer jeden Woche stattfindenden Walk absolvieren ihre Laufsteg-Elevinnen heute bereits als Intro. Überraschender wäre im Prinzip nur noch gewesen, wenn ProSieben Alexander Klaws als Jesus verkleidet an einer Essener Pommesbude die Passion Christi hätte nachspielen lassen. Umringt von seinen weiblichen Jüngern Juliana, Lena, Lieselotte, Martina, Luca, Amaya, Vanessa, Lou-Anne, Sophie, Vivien und Leni Klum. So viel Diversity scheint dann aber doch zu viel. Außerdem ist der einzige Jesus in Klums Leben Tom Kaulitz.

It Musk Have Been Love

Als Gastjurorin fungiert heute das über 70 Jahre alte Model Maye Musk, die Großmutter von „X AE A-XII“. Die meisten Mädchen sind irritiert. Als Stargäste hatten sie GNTM-Inventar wie Toni Garrn oder Alessandra Ambrosio erwartet, oder wenigstens Wolfgang Joop. Maye Musk kennt kaum jemand. So kann nicht mal Sophie ausrasten und verkünden, mit dem Kennenlernen von Maye Musk würde einer ihrer größten Träume wahr. Lediglich Martina ist die Mutter von Elon Musk ein Begriff. Sie outet sich als Fangirl und beteuert, bereits ihr Buch gelesen zu haben. Bevor jetzt echauffiert die Kommentarspalten malträtiert werden: Ja, Models können schreiben. Sogar Heidi Klum, der Patient Zero der Topmodel-Formate, hat bereits einen Bestseller verfasst. Er heißt „Natürlich erfolgreich“, weil Klum, naja, halt sehr natürlich ist und auf jeden Fall erfolgreich. Die am häufigsten mit „hilfreich“ bewertete Rezension zu Klums Buch lautet übrigens „Zu viele Bilder und fast kein Text“ – was im Grunde ein viel besserer Name für ihre Biografie gewesen wäre.

Egal. Zurück ins wilde Modelleben. Musk instruiert die davon mittelmäßig begeisterten Schülerinnen der Modelhochschule Klum, sie würden heute den Catwalk als optische Zwillinge entlangschreiten. Also auch physisch, nämlich an Haaren oder Outfits zusammen getackert. Das verlangt Teamwork, Vertrauen und Synchronität. Ursprünglich war geplant, als Überraschungsgäste Cathy Hummels und Céline Bethmann den Twin-Walk beispielhaft präsentieren zu lassen. Aus aktuellem Anlass wird diese Idee aber kurzfristig verworfen.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Selbstverständlich vollkommen zufällig hat der Pärchen-Beauftragte von ProSieben für diesen Walk im Doppel Zweierteams aus genau den Mädchen zusammengestellt, die am wenigsten miteinander anfangen können. Vivian und Noëlla etwa verbindet eine Innigkeit, gegen die Sylvie Meis und Sabia Boulahrouz Blutsschwestern sind. Auch bei Lieselotte und Sophie pendelt sich das Begeisterungs-Level knapp unterhalb einer Teilnahme bei „Naked Attraction“ ein. Best-Ager Lieselotte krönt den Doppelauftritt mit der Aussage: „Wir sind jetzt zwangsverheiratet oder wie siamesische Zwillinge“. Cancel Culture Grand Slam für Lieselotte: Sie schafft es, sich in nur einem Satz rassistisch zu äußern und gleichzeitig Menschen mit Behinderungen zu diskriminieren und marginalisierten.

Wer Marc denn Cain Fashion?

Zum Glück ist Klum in Ratgeber-Laune und überspielt diesen unsäglichen Moment mit einem reichhaltigen Repertoire an Insider-Tipps wie diesem: „Das Gesicht muss immer Model sein“. Ein zutreffender Hinweis. Wenn beispielsweise nur der Fuß Model ist, reicht das selten für eine Weltkarriere. Für Luca, Martina, Sophie, Juliana und Amaya allerdings reicht es zumindest schon mal für Marc Cain. Das Modelabel aus Bodelshausen lädt das Quintett zum Casting für ihre Runway Show auf der Fashion Week ein. Bodelshausen gilt als das Paris der hochwertigen Strickware, weswegen selbst Sophies hemmungsloser Glücksrausch umgehend von einer budgetrelevanten Selbsteinschätzung ausgebremst wird: „Ich weiß nicht, ob ich diesen Expensive Look habe“. Eine Bewertung, mit der sie nicht falsch liegt. Wer wie ich die Freude hatte, vor einigen Wochen in Berlin Teil der Marc Cain Show zu sein, der weiß bereits vor allen anderen: Martina hat das Rennen gemacht.