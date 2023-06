Aktualisiert am

Germany’s Next Topmodel-Finale

Germany’s Next Topmodel-Finale :

Germany’s Next Topmodel-Finale : Ein Perlen-Tsunami für jeden TV-Jahresrückblick

Heidi Klum schickt die Finalistinnen der 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ zum Reverse Walk über die Bühne. Am Ende gibt es eine Art „Wetten, dass..?“ für geschmacksverwirrte Millennials – und das erste Curvy-GNTM-Topmodel.

Heidi Klum mit „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Vivien Bild: dpa

Live-Hochzeit, Bombendrohung oder Klaudia Giez, die stundenlang ein übergroßes „K“ mit sich rumschleppen muss. „Germany's Next Topmodel“-Finale bieten traditionell einen Perlen-Tsunami für jeden TV-Jahresrückblick.

Auch das Finale 2023 startet denkwürdig. Detlef D! Soost hat sich offenbar mit einer Worf-Maske aus Star Trek unter das Ensemble des Friedrichstadt Palastes gemogelt und tanzt für eine neue Folge „Undercover Boss“ das Intro. Um nicht komplett auf die berühmteste Model-Familie Bergisch-Gladbachs verzichten zu müssen, hat der Showact-Beauftragte von ProSieben zumindest noch Heidi Klums Tochter Leni in der Opening-Tanzorgie untergebracht. Komplett kontextlos zwar, aber wenigstens ist Lenis Kleid als Symbol für den feministischen Grundgedanken von GNTM, junge Frauen nicht zu Sexobjekten zu stilisieren, so kurz, dass Alice Schwarzer vermutlich einen Offenen Brief dagegen veröffentlichen wird.