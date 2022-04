E in Glas nach dem anderen fällt vom Band und zerspringt in einem Container in 1000 Scherben. Das geht über Stunden so, denn kaum eines der Gläser ist perfekt. Von Journey, der neuen Kollektion von Sebastian Herkner, werden an diesem Tag zum ersten Mal die Champagnergläser produziert. Insgesamt acht Produktionslinien gibt es in der riesigen Halle mit ihren glutheißen Öfen, und einige von ihnen stehen weder bei Tag noch bei Nacht still. Bis alle Maschinen dieser einen Linie fehlerlos und im Gleichklang laufen, dauert es noch bis zum frühen Nachmittag. Erst dann sind im Glas keine Bläschen mehr zu sehen, fehlt kein Fuß und schon gar nicht gleich ein ganzer Stiel an den schmalen Kelchen.