Giorgio Armani im Interview : „Ich bin selbst erstaunt, wie beständig mein Look geblieben ist“

Giorgio Armani feiert in diesem Jahr den 40. Geburtstag seiner Zweitmarke Emporio Armani. Im Interview spricht er über das Geheimnis seines Looks, den Zauber der Achtziger und der Idee, Mode zu demokratisieren.

Herr Armani, Sie feiern in diesem Jahr 40. Geburtstag Ihrer Zweitmarke Emporio Armani. Wie war das damals mit der Mode, als Sie 1981 anfingen?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Es gab die Mode von Designern, und dann gab es das, was die Menschen auf der Straße trugen. Es gab auch viel weniger bekannte Designer als heute, und die großen Modekonzerne mussten erst noch entstehen. Die allermeisten Firmen waren also noch im Besitz ihrer Gründer. Das Thema Mode war kulturell viel weiter entfernt von der Bevölkerung, als es heute der Fall ist. Streetwear hatte wenig mit Designermode zu tun.

Was trugen die Leute denn typischerweise auf der Straße?

Kommt drauf an, um welchen Ort es geht. In Italien haben wir die Tradition, dass man sich gut anzieht. Frauen und Männer trugen also häufig traditionellere Outfits, die qualitativ vielleicht hochwertig waren, aber nicht unbedingt mit sehr viel Phantasie entworfen waren. Gerade die Anzugschneiderei ähnelte jener aus der Zeit unserer Eltern oder gar unserer Großeltern. Die Jacken waren einengend und unbequem, ausstaffiert mit Polstern und Innenstoffen. Die Materialien waren schwer. Die Jugend schaute eher Richtung Vereinigte Staaten und trug Jeans und T-Shirts. Das war die Zeit, als die jungen Leute in Italien im Hinblick auf das Outfit so etwas wie eine Straßenidentität für sich entwickelten und die Uniform aus lockeren Jacken, Jeans und Stiefeln übernahmen.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Ich habe gemerkt, dass die jungen Leute sich informeller kleiden wollten, näher dran an den Welten von Musik und Sport. So kam ich auf die Idee zu Emporio. In meiner Giorgio-Armani-Kollektion hatte ich schon eine entspannte und trotzdem elegante Schneiderei eingeführt, also dachte ich: Warum nicht der jüngeren Generation etwas bieten und die Dinge etwas weiterdrehen? Ich bin auf viele Widerstände gestoßen. Einige sagten mir, das sei nichts, was ein Modedesigner tun sollte, besonders keiner, der gerade für einen elegantsouveränen Stil bekannt wurde. Aber die Zeit hat mir recht gegeben.

1988, sieben Jahre nach Gründung Ihrer Zweitmarke, kam dann Ihr Emporio-Armani-Magazin dazu. Warum ausgerechnet das?

Auch wenn wir die Marke damals nicht als Mode für die Straße definierten, hatte ich dennoch eine Kollektion im Kopf, die den Ansprüchen der Leute auf der Straße entspricht. Wenn man so will, habe ich versucht, die Mode zu demokratisieren. Das war lange vor der Zeit der sozialen Medien, und würde ich heute mit Emporio Armani beginnen, wäre das ohne Zweifel der Weg, um diejenigen zu erreichen, an die ich mich richten wollte.

Damals hatten Magazine diesen Stellenwert?

Ich hatte damals den Eindruck, dass die konventionellen Kommunikationskanäle, die Presse und die Anzeigen, nicht stark genug waren. Deshalb dieser Entschluss. Seit 1984 hatte ich für Emporio Armani schon ein großes Plakat im Zentrum von Mailand, an der Via Broletto. Das ist ein echter Bestandteil der Stadtlandschaft geworden. 1988 kam dann das Emporio-Armani- Magazin hinzu. Heute machen das ja alle möglichen Marken, damals war das experimentell, und es existierte über 18 Ausgaben hinweg. Es entwarf eine Welt um die Marke herum.

Es ging darin um Mode für Frauen und Männer. War das damals selten?

Es gab zwar Modemagazine für beide Geschlechter, The Face, i-D und Blitz aus London, aber die konventionelleren Titel machten das nicht. Wir kannten solche Grenzen nicht.

Warum lancieren Sie das Magazin jetzt noch einmal? Warum ein gedrucktes Heft anstelle eines Social-Media-Accounts?

Die Bedeutung von Social Media ist mir bewusst, ich möchte diesen Kanal auch nicht außer Acht lassen. Aber ich bin auch ein großer Fan von Gedrucktem – aus einem Grund: Fotos sehen einfach toll aus in dem großen Format. Auf dem Handy ist der Eindruck flüchtiger.

Wie wichtig waren die Achtziger rückblickend für die Mode?

Das war eine Zeit des Wandels und des großen Optimismus. Viele junge Leute, die diese Zeit nicht erlebt haben, entdecken die Mode der achtziger Jahre jetzt für sich. Die Achtziger sind nun Vintage. Für mich waren sie wichtig, weil ich in dieser Zeit zu einem globalen Designer wurde. Mein Stil war immer zeitlos, elegant, das hat mich davor bewahrt, flüchtigen Trends allzu sehr zu folgen. Deshalb bin ich selbst erstaunt, wie beständig mein Look geblieben ist.

Was ist Ihre Lieblingserinnerung an die Achtziger?

Die Achtziger begannen für mich mit dem Erscheinen von „Ein Mann für gewisse Stunden“, dem Thriller von Paul Schrader. Für Richard Gere habe ich damals die Filmgarderobe entworfen. Das war die Zeit, als ich mit dekonstruierten Anzügen experimentierte, als ich ausprobieren wollte, ob sich so ein neuer entspannter Stil finden ließe. Der Film war der erste, an dem ich jemals gearbeitet hatte, und er wurde zum großen Hit. Ich war selbst überrascht, wie sehr mein Stil damit auf einmal weltweite Aufmerksamkeit bekam.