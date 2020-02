Ein Stuhl aus Magnesium : Leicht, stabil und stapelbar

Mit der Mail von Eugenio Perazza hatten Gilli Kuchik und Ran Amitai nicht gerechnet. Perazza, Gründer der italienischen Möbelmarke Magis, wandte sich 2017 mit genauen Vorstellungen an das Designer-Duo in Tel Aviv: Die beiden sollten ihm einen Stuhl entwerfen aus einem Material, das zuvor noch nie für einen Stuhl verwendet worden ist – Magnesium. „Das war wie ein Traum, der wahr wird“, sagt Ran Amitai. „Uns faszinieren Stühle schon immer, wir arbeiten total gerne mit Metall, und erst recht, wenn es ein ganz neuer Werkstoff ist. Außerdem finden wir Magis toll.“ Natürlich sagten sie sofort zu und begannen, mit Perazzas Steckbrief im Hinterkopf einen Stuhl zu konzipieren, der, wie verlangt, in Form, Struktur und Funktion dem Magnesium gerecht wird.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Zunächst galt es herauszufinden, welche besonderen Eigenschaften Magnesium hat. Der ungewöhnliche Werkstoff ist vor allem eines – leicht. Er ist sogar noch viel leichter als Aluminium, um gut ein Drittel. Genau das wollten die beiden herausarbeiten. Wie aber zeigt man anhand eines Stuhls, wie leicht das Material ist, aus dem er besteht? Dass man ihn ganz einfach hochheben kann, mit nur einem Finger?

Das war schließlich die Lösung: Denn schwere Stühle sind nahezu unbeweglich, stehen mehr oder weniger fest am Boden. Sie lassen sich nicht leicht hochheben, und schon gar nicht lassen sie sich beliebig in die Höhe stapeln. „Wir machten die Stapelbarkeit zu unserem Leitgedanken“, sagt Ran Amitai. Ihr Stuhl Vela, kaum zweieinhalb Kilogramm schwer und trotzdem sehr stabil, lässt sich perfekt stapeln – fast senkrecht, wie Gilli Kuchik hinzufügt.

Mit dem Designpreis Red Dot ausgezeichnet

Kuchik und Amitai experimentieren gerne mit neuen Materialien. In ihrem Studio in Tel Aviv, das sich unweit des Bahnhofs HaShalom im Stadtteil Nachalat Jitzchak befindet, stehen noch einige ihrer ersten Werke, die sie am Anfang ihrer gemeinsamen Arbeit entwickelt haben. „Nature of Material“, kurz NOM, nannte sich das Projekt, das sie an ihrer Hochschule, der Bezalel-Akademie für Kunst und Design in Jerusalem, begonnen hatten.

Schon damals beschäftigten sie sich mit leichtgewichtigen, stapelbaren Hockern und Stühlen, aus Aluminium. Inspiration für die in Form gebogenen Entwürfe war Origami, die Kunst des Papierfaltens. Jedes Objekt wird aus einem Aluminiumblech in Form gefaltet, dank der Krümmungen und Knicke bekommt das dünne Material genügend Stabilität, so dass man auf den Möbeln auch sitzen kann.

2010 stellten Kuchik und Amitai ihre Serie NOM auf der Designwoche in Mailand vor, 2012 nahm das italienische Unternehmen Cappellini die Entwürfe in Produktion. Noch einmal zwei Jahre später wurde NOM mit dem Designpreis Red Dot „Best of the Best“ ausgezeichnet. Die Kollektion mitsamt 30 Prototypen, an denen sich der Weg zum fertigen Produkt nachvollziehen lässt, ist seit 2015 Teil der Sammlung des ersten Designmuseums Israels. Es wurde von dem in Tel Aviv geborenen Briten Ron Arad errichtet und im März 2010 in der Stadt Holon eröffnet.

Sie wollten nicht in Jerusalem bleiben

Für das Museum hat das Studio Kuchik & Amitai immer wieder gearbeitet: Für die Ausstellung „Overview“ haben die beiden 2016 das Projekt Elastic Hinge entwickelt – eine biegsame Brille, die aus dem 3D-Drucker kommt und von bunten Kordeln im Gestell zusammengehalten wird. Auch ihr Tisch Hafucha ist im Designmuseum Holon zu finden: Der Entwurf entstand 2015. „Wenn wir morgens zur Arbeit fuhren, blieben wir jeden Morgen an derselben Stelle in einem Stau stecken“, erzählt Gilli Kuchik.

Mehr zum Thema 1/

„Genau dort stehen drei Skulpturen des amerikanischen Künstlers Alexander Calder, die uns zu dem Tisch inspirierten.“ Die stählernen Skulpturen Calders, der zu den Hauptvertretern der kinetischen Plastiken zählt, wirken wie gefaltet – und nehmen darauf auch Bezug, wie etwa sein Werk „Crinkly avec disque rouge“. Und seine Skulpturen haben, damit sie überhaupt stehen können, herauskragende Elemente. Diese Auskragungen machen Kuchik und Amitai bei ihrem Tisch sichtbar: Sie zeigen sie auf der Platte und verbergen sie nicht darunter.