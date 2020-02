Karl Lagerfeld über Literatur : „Man muss Triviales lesen“

Am 19. Februar 2019 ist Karl Lagerfeld gestorben, am 7. Februar 2016 starb Roger Willemsen. Begegnet sind sich der Modemacher und der Moderator bei einem legendären Auftritt anlässlich der lit.Cologne am 16. März 2012. Willemsen, der Literaturwissenschaftler, trieb den Leser Lagerfeld mit seinen Fragen von einer Sentenz zur nächsten. Wir haben die alten Bänder abgehört – und einige Weisheiten Lagerfelds, der mehr als 300 000 Bücher besessen hat, aufgelesen.

„Meine Eltern hatten eine sehr gute Idee. Ich habe von Anfang an Deutsch, Englisch und Französisch gelernt. Ich habe das nie als Erwachsener lernen brauchen. Das rate ich allen Eltern: ihren Kindern das von Anfang an beizubringen. Und komischerweise: Mein erstes französisches Buch ist wirklich Literatur, und zwar war das ,Béatrix‘ von Balzac. Das habe ich mit sechs gelesen. Es hat aber gedauert, bis ich acht war.“

„Wir hatten keine französischen Kinderbücher. So etwas gab es in Norddeutschland nach dem Krieg nicht.“

„Ich lese sehr viel Triviales. Man muss Triviales lesen, um die guten Sachen besser beurteilen zu können. Sonst kann man auch in der langen Weile der Kultur versinken und das ist sehr, sehr ungesund.“

„Ich hatte einen Patenonkel, den ich toll fand, und der lebte in Münster. Der hieß Professor Ramstedt. (...) Und jeden Tag nach dem Mittagessen machte er eine lange Promenade (...) Da gibt es eine Straße, die heißt Freiligrathstraße. Und da hab ich mir erlaubt, meinen Onkel zu fragen: Wer war Freiligrath? Da hat der Mann mir eine Ohrfeige gegeben und nicht mit mir gesprochen, und ich war vielleicht elf, zwölf. Da sind wir zu denen nach Hause gekommen, und meine Mutter stand da in der Halle, und da sagt er zu ihr: ,Elisabeth, dein Sohn ist so oberflächlich und so unkultiviert wie du. Der weiß nicht, wer Freiligrath ist.‘“

„Freiligrath, da hab’ ich offen gestanden nicht viel davon gelesen, da ist mir Eichendorff lieber.“

„Ich hasste es, Kind zu sein, ich wollte ernstgenommen werden. Heute ist mir das egal, aber früher war mir das nicht egal. Ich konnte auch nicht wie Kinder reden. Meine Mutter sagte: ,Du bist sechs, ich bin’s nicht. Willst du mit mir sprechen, gib dir Mühe oder halt den Mund.“

„Ich bin bei ,Am Rio de la Plata‘ nie über Seite 30 weggekommen.“

„Ja, ich finde nichts schlimmer als zweitrangige Poesie. Das ist das Schlimmste, was es gibt.“

„Ich habe nie Abitur gemacht. Aber ich habe das Einjährige gemacht. Und da habe ich in Literatur über den ,Tod des Tizian‘ von Hofmannsthal geschrieben. Das Tolle war, dass die Lehrer das nicht kannten. (...) Und nach dem Examen kam der Direktor von der Privatschule und sagte: Wissen Sie, Sie wissen nichts, Sie können nur schwadronieren.“

„Beim ,Zauberberg‘ habe ich mich immer gelangweilt. Ich war dafür zu eingebildet, um zu denken, dass ich Bücher nicht verstehen könnte.“

„Marcel Proust – ich finde den Stil toll, aber den Inhalt finde ich nicht so toll. Es gibt andere Schriftsteller aus der Periode, die ich vorziehe. Aber im Bezug auf Worte, Satzstellung und so, ist das schon genial. Das Thema interessiert mich nicht, aber die Art, wie es geschrieben ist, ist genial.“

„Ich schreibe nicht, ich mache nur Vorworte. Das ist meine Spezialität.“

„Maupassant, Flaubert, die haben alle Syphilis. Die ganze Belle Époque von 1900, für mich ist das eine Welt von Syphilis. Da bin ich der prüde Norddeutsche.“

„Mein Lieblingsroman in Deutschland sind die ,Wahlverwandtschaften‘.“