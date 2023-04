Am Strand von Los Angeles ruft so manche Model-Anwärterin turnerische Höchstleistungen ab. Andere Kandidatinnen wittern währenddessen organisierten Posen-Klau.

Diese Woche ist es endlich so weit: Heidi Klum zeigt ihre Krallen. Also, ihre Greifkrallen. Und keine Angst, Bergisch-Gladbachs erfolgreichster Export (nach Wolfgang Bosbach) möchte nicht spontan für „Edward mit den Scherenhänden Reloaded“ vorsprechen, sondern hat zum obligatorischen Action-Shooting am Strand von Los Angeles einen übergroßen Greif-Automaten aufstellen lassen. Ein Greif-Automat ist kein Roboter, der dich fortlaufend unzüchtig berührt, sondern eine Geschicklichkeits-Attraktion auf Jahrmärkten und in Touristen-Hotspots, an denen Eltern ihr Urlaubsgeld opfern, damit ihre Kinder mit einem per Joystick gesteuerten Greifarm ein Kuscheltier erwischen könnten, das schon so lange im Automaten vor sich hinvegetiert, dass es vermutlich noch mit D-Mark erworben wurde. Mit anderen Worten: Man lässt sich von Äußerlichkeiten blenden, investiert viel Zeit und Geld und bekommt etwas, das in der Realität viel ranziger aussieht. Ein bisschen wie Dates mit Tinder-Super-Likern.

Ranzig sieht heute natürlich niemand aus, außer vielleicht meine Gags. Hier schon mal zur Nivellierung auf unterstes Wortwitz-Niveau eine kleine Vorwarnung: Keine Model-Anwärterin hat Lust auf ein abermaliges Shooting am Strand von Los Angeles. Aber Venice denn sein muss. In schöner GNTM-Tradition, gleichsam aufwändige wie unsinnige Shooting-Szenarien zu kreieren und diese dann mit einem bizarren Photoshop-Clou ad absurdum zu führen, wird der Strand-Hintergrund dann für die Fotos wegretuschiert und die Models vor eine Skyline gesetzt. Das ist ein bisschen, wie für 17.000 Euro pro Nacht die Royal Suite im Adlon zu buchen und dann in einem Iglu-Zelt in der U-Bahn-Station Alexanderplatz zu schlafen.

Das hindert echte Profis wie Harmonie-Wunderkind Anya nicht, bestmöglich abliefern zu wollen. Fotografin Sheryl Nields empfiehlt ihr dazu: „Go crazy!“ Anya verspricht: „I will!“ Dieses Versprechen allerdings ist noch leerer als die Konten von Boris Becker. Aber auch Caro ruft stabil Höchstleistungen ab. Diese Woche eine sowohl bodenturnerisch als auch anatomisch einzigartige Nummer. Klum fordert nämlich von ihr: „Versuch mal den Spagat im Stehen.“ Und da hat Coco noch Glück. Nächste Woche geht die Bundestrainerin für zukünftige Rabattcode-Rekrutinnen noch gnadenloser vor und fordert: „Versuch mal den Hüftschwung beim Schwimmen“ und „Versuch mal den Fosbury-Flop im Liegen.“

Anya gegen alle, alle gegen Anya

Derweil scheinen die Hairstylisten chronisch unterfordert und verpassen Mirella darum quasi ein zweites Umstyling. Die zeigt sich vom Ergebnis enttäuscht und jammert am Set: „Kann mir jemand mit den Haaren helfen?“ Ein Satz, den ich zuletzt von einer GNTM-Kandidatin gehört habe, als wir während der Fashion Week auf einer Clubtoilette über der Kloschüssel hingen. Aber andere Geschichte. Fakt ist: Mirella präsentiert vermutlich ihre schlechteste Leistung der bisherigen Staffel. Oder wie Thomas Tuchel sagen würde: Bin schockverliebt in meine Mirella.

Ganz andere Sorgen hat Marielena. Sie ist offenbar in erster Linie nicht als Model, sondern eher als Bewährungshelferin für Anya nachnominiert worden. Diesen Job macht sie gut. Anya jedoch fällt ihr trotzdem gnadenlos in den Rücken: „Wir waren nur junge Models und jetzt sind sechs alte dazugekommen.“ Das ist undankbar Marielena gegenüber – aber vor allem auch ein subtiler Diss an Nachzüglerin Maike, die mit 23 Jahren nicht unbedingt kurz vor der Rente steht. Was könnte man wohl mit erst 23 Jahren bereits nicht mehr werden? Außer jetzt vielleicht neue Freundin von Lothar Matthäus?