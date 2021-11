David Thulstrup für e15 : Ein massiver Hochsitz für ein Burgerrestaurant

Der Name allein versetzt Feinschmecker in Verzückung: „Noma“. Das Restaurant, seit Jahren mit drei Michelin- Sternen ausgezeichnet, gehört zu den besten der Welt. Es wurde schon 2003 von Claus Meyer und seinem Chefkoch René Redzepi in Kopenhagen eröffnet, hat aber erst seit 2018 einen eigenen Standort am Refshalevej auf der Wallanlage im Stadtviertel Christianshavn. Auch im neuen Restaurant sollte sich alles „wie handgemacht“ anfühlen, die Inneneinrichtung sollte skandinavisch sein, aber ohne „nordische Klischees“. So zumindest wünschte es sich René Redzepi, er beauftragte den dänischen Designer David Thulstrup mit der Umsetzung des Projekts.

Thulstrup, Jahrgang 1978, arbeitete ein Jahr an „Noma“. Er wählte die Materialien für Böden, Wände und Decken aus, entwarf alle Möbel und Leuchten, richtete das Restaurant bis ins kleinste Detail nach seinen und Redzepis Vorstellungen ein. Der immense Aufwand lohnte sich, Thulstrup wurde für sein Werk gefeiert und mit Preisen ausgezeichnet, etwa als „Interior Designer of the Year“ von der Zeitschrift AD. Und sein „Noma“-Stuhl ARV wurde zum „Furniture of the year“ gewählt.

Beton trifft auf Stahl, Stein und Eiche

Thulstrups Studio in Kopenhagen ist eine Fundgrube für unterschiedlichste Materialien. Der Däne sammelt Werkstoffe, mit denen er gerne spielt, wie er sagt. Und er schätzt skulpturale Möbel, die für sich stehen und sprechen können. Als Skandinavier liebt er es natürlich schlicht, er scheut aber auch nicht den Einsatz von industriell gefertigten Materialien: So trifft bei ihm Beton auch auf Stahl, Stein und Eiche.

Während der Mailänder Designwoche Anfang September hat David Thulstrup nun einen neuen Entwurf vorgestellt, seinen Barhocker Tank. Es ist seine erste Zusammenarbeit mit der Frankfurter Marke e15, die der Architekt Philipp Mainzer vor einem Vierteljahrhundert gegründet hat. Entstanden ist Tank ursprünglich wiederum für ein Restaurant in Kopenhagen, den „Gasoline Grill“ im Französischen Viertel. Thulstrups Stuhl ist sehr geometrisch – zwei Kreise oben und unten, dazwischen ein langes Rechteck und ein Quadrat –, er hat klare Linien und eine einfach gehaltene Silhouette. Zugleich ist er massiv und sehr stabil, einem Burgerlokal mit viel Laufkundschaft durchaus angemessen.

Als Material hat der Däne europäische Eiche gewählt, die im „Gasoline Grill“ mit seinem glänzenden Stahl, Marmor und kalt-weißem LED-Licht geradezu warm heraussticht. Neben dem Barhocker Tank, den es in zwei Höhen (66 und 75 Zentimetern) gibt, hat Thulstrup auch einen Beistelltisch in gleich drei Größen für e15 entworfen: Tore besteht ebenfalls aus nur einem Material (Nussbaum, Eiche oder Marmor) und setzt sich auch aus einfachen geometrischen Formen – nämlich Vierecken – zusammen. Weitere Kollektionen von David Thulstrup für e15 sind schon in Planung.