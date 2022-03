Elbphilharmonie wird fünf : Geburtstagsparty für die „Elphi“ mit pflanzlichen Cyborgs

Von der Decke herab sausen leuchtende Gebilde durchs Treppenhaus in Richtung der Besucher. Auf dem Weg nach unten entfalten sie sich, fallen weiter hinab und bremsen plötzlich in noch großer Höhe. Anschließend ziehen sich die schirmartigen Objekte wieder zurück in ihr offenes Metallgestell, woraufhin die Bewegung von Neuem beginnt. Ein auf den ersten Blick unendlicher Ablauf. Die gleichmäßige Bewegung wird untermalt von Minimal Music.

Was da derzeit im Museum für Kunst & Gewerbe (MK&G) in Hamburg zu sehen und zu bestaunen ist, versteht sich als Teil einer Geburtstagsparty: Vor fünf Jahren wurde Hamburgs neues Wahrzeichen für Architektur und Klang, die Elbphilharmonie, kurz „Elphi“, eröffnet, das wird nun gefeiert. Und Hamburgs Gestaltungsmuseum – eines der besten in Deutschland – gratuliert mit drei Installationen von Studio Drift aus Eindhoven. Deren performative Lichtskulptur „Breaking Waves“ wird zudem den öffentlichen Raum rund um das Konzerthaus umspielen, erstmals am 28. April und in den folgenden drei Tagen nochmals, begleitet von einer Live-Aufführung eines Werks des britischen Komponisten Thomas Adès. Während die Inszenierungen im Außenraum bald verklingen, lädt das Museum noch bis Anfang Mai dazu ein, drei kontemplative Skulpturen von Studio Drift im Innenraum und aus der Nähe zu erleben.

Geburtstagsgrüße aus Eindhoven

Studio Drift sind in erster Linie Lonneke Gordijn (Jahrgang 1980) und Ralph Nauta (Jahrgang 1978). Beide studierten an der Design Academy Eindhoven und bezeichnen sich als Künstler. Sie arbeiten im Grenzbereich von Objektgestaltung, Technik und Inszenierung, für den es einen passenden Begriff noch nicht zu geben scheint.

Als Design erscheinen ihre Entwürfe auf den ersten Blick zu nutzlos, als Kunst zu angewandt und technoid. Ein Problem, das schon der deutsche Medienkünstler und -gestalter Joachim Sauter (1959–2021) kennenlernte, Pionier der Berliner Gruppe (und Firma) Art + Com. Er war 1994 mit „terravision“ Wegbereiter einer Technik, wie sie später Google Earth nutzte. Doch das waren andere Zeiten, Visionen und Impulse.

Gestaltung durch Software

Für ihre Inszenierungen holen sich Gordijn und Nauta technische und gestalterische Unterstützung hinzu. Möglich wird vieles erst durch Software und durch Unsichtbarmachen jener Technologien, die sonst selten unauffällig sind. So bestimmt die Konzeptarbeit von Drift über alle relevanten Details. Und die haben es in sich: „Shylight“ (2006) heißt die Installation aus Seide, Aluminium und Stahl, deren kinetisches Spiel sich schon beim Aufstieg über die Treppen erleben lässt – von weitem wie aus der Nähe.

Gordijn und Nauta stellen die alte Frage nach der Verbindung von Natur und Technik neu. Was wir hier vorgeführt bekommen, heißt bei Pflanzen Nyktinastie, es ist die Fähigkeit, Blüten über Nacht schützend zu verbergen. Wie verändert sich unsere Wahrnehmung der organischen Welt, wenn deren Abläufe durch Technik auf neue Weise sichtbar werden? Bei Drift treffen Verspieltheit und exakte Gestaltung zusammen. So erinnern ihre technologisch anspruchsvollen Skulpturen und Inszenierungen an Technikvisionen wie sie einst Jules Verne ausmalte, oder an das Technikdesign des 19. Jahrhunderts, das moderne Errungenschaften am liebsten in organische Formen packte. Die mechanischen Teile, in die sich die fein gefalteten Seidenstoffe von „Shylight“ zusammenziehen und mit Hilfe derer sie sich entfalten, nehmen Anklänge bei Jugendstil-Ästhetik.

„In 20 Steps“ (2015) ist die andere Installation, die Bewegung thematisiert. Es geht um den Traum vom Fliegen. Oder sind es Bewegungsabläufe, wie sie Eadweard Muybridge in Folgen von Augenblicksbildern sichtbar machte? Drift verbindet 20 seriell geschaltete Paare von Glasröhren miteinander, die den Flügelschlag symbolisieren. Dafür sind die Glasröhren höchst exakt positioniert, Messing-Gewichte sorgen für Gegenbewegungen, für jedes Rohrpaar gibt es einen eigenen kleinen Elektromotor an der Decke sowie eine komplexe bewegliche Aufhängung. Wieder sind die Bauteile fein ausgeformt, ihre Materialität signalisiert Tradition und Beständigkeit. Statisches Seitenlicht lädt die Bewegung durch Lichtbrechung zusätzlich auf. Auf viele Betrachter wirkt die kinetische Skulptur höchst entspannend. Anders als im Treppenhaus ist die langsame, kontinuierliche Bewegung der Objekte hier fast geräuschlos.

Nebenan kann man der „Fragile Future III“ (2005) auf die Spur kommen. Es sind pflanzliche Cyborgs, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gordijn und Nauta beobachten, wann sich der Kelch eines Löwenzahns zur Pusteblume verwandelt. Sie und ihre Mitstreiter sammelten ungezählte Samenkapseln. Im Studio öffneten sich die Kelche, einzelne Samen wurden sortiert und auf eine Leuchtdiode geklebt, die selbst zur Blüte wird. Eine gefaltete Struktur aus Kupfer, nach dem Prinzip der Leiterplatte verbunden, bringt Natur und Technik gemeinsam zum Glühen. Die Gestalter sehen ihr ästhetisches Fleißprojekt als Statement gegen Massenproduktion und Wegwerfkultur. Hübsch anzusehen ist es auf alle Fälle.

Die Ausstellung „Drift. Moments of Connection“ ist noch bis zum 8. Mai im Museum für Kunst & Gewerbe (MK & G) Hamburg zu sehen.