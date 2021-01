Entwurf für Stellar Works : Asiatische Ästhetik designed in Offenbach

Aktualisiert am

Asiatische Ästhetik designed in Offenbach

Möbel aus China, da denkt jeder sofort: Das kann nur billig sein, also preiswert und von minderer Qualität, und wahrscheinlich ist es kopiert. Stellar Works aus Schanghai will diese Vorurteile widerlegen. Der chinesische Hersteller, 2012 gegründet, steht nach eigenen Angaben für eine Renaissance asiatischer Ästhetik. Man wolle Ost und West zusammenbringen, Tradition und Moderne, Handwerk und Industrie.

Dafür konnten schon einige Designer gewonnen werden: der Japaner Oki Sato und sein Studio Nendo, das Duo Neri & Hu (Lyndon Neri und Rossana Hu) mit Studios in London und Schanghai, Space Copenhagen (Signe Bindslev Henriksen und Peter Bundgaard Rützou) sowie Yabu Pushelberg (George Yabu und Glenn Pushelberg) mit Sitz in New York und Toronto.

Host bietet viel Platz

Erstmals hat nun auch der Offenbacher Sebastian Herkner für Stellar Works einen Entwurf vorgelegt, die Garderobe Host. Das Besondere: Sie hat zwei Räder, ist also mobil einsetzbar. Es sei seine Antwort auf das wachsende Bedürfnis nach flexibel einsetzbaren Möbeln, sagt der Neununddreißigjährige, und zwar zu Hause, aber auch im öffentlichen Raum, wie in Büros und Hotels.

Herkners Garderobe besteht aus einem Metallrahmen, in den er auf einer Seite Spiegel und Regale integriert hat. Host soll als perfekter Gastgeber seine Gäste zufriedenstellen, daher bietet die Garderobe viel Platz, etwa für Schuhe, Taschen und sogar Koffer. Zudem kann sie mit zusätzlichen Ablagen ausgestattet werden, für Schmuck und Uhr, Telefon und Schlüsselbund.