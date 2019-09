© Helmut Fricke

Viele der Models, die in den neunziger Jahren bekannt wurden, haben Töchter, die nun langsam ins moderelevante Alter kommen. Kaia Gerber, die Tochter von Cindy Crawford, kennt jeder. Yolanda Hadid hat sogar zwei Töchter ins Rennen geschickt, Bella und Gigi. Und Lily Rose Depp sieht ihrer Mutter Vanessa Paradis ziemlich ähnlich. Auch Lila Grace Moss Hack war schon mit ihrer Mutter auf einem „Vogue“-Cover. Aber oft ist sie nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Insofern ist der Auftritt an der Seite von Kate Moss bei der Longchamp-Schau eine klare Botschaft: Seht her, ich werde gerade 17 Jahre alt und bin bereit, Geld zu verdienen!