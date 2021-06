2 Libellen-Ohrringe mit beweglichen Flügeln aus Weißgold mit Brillanten von Sévigné, Diamantkette mit stilisierten Blüten von Tiffany & Co., klassische Perlenkette mit Akoya-Perlen von Juwelier Wempe, Ring (getragen am Daumen) mit tropfenförmigem Diamanten und facettierten Paraiba-Turmalin-Tropfen von Thomas Jirgens Juwelenschmiede, blattförmiger Ring aus Roségold mit Diamanten von Tiffany & Co., Ring aus Gelbgold mit einem grünen Malachit von Cada, Baumwollhemd mit chinesischem Kragen aus Wien, Herstellung um die Jahrhundertwende, Privatbesitz der Freundin unserer Stylistin, ein Erbstück des Ururgroßvaters.