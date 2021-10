S ie ist fast schon unscheinbar. Wer sich der Fotografin Elfie Semotan nähern will, der muss sich auf seinen genauen Blick verlassen. Sie selbst lebt davon, dass ihre Augen sehen, was viele nicht erblicken. Was seltsam genug ist für eine Branche wie die Mode, die sich im Visuellen ergeht. Mit gerade einmal 20 Jahren hat Elfie Semotan begonnen. Und sie hat schon deshalb mehr gesehen als so viele Andere in den vergangenen sechs Jahrzehnten, weil sie nicht nur auf sich selbst geschaut hat.