Filmfestival in Venedig : Welches Outfit passt am besten zum roten Teppich?

In „The Truth“, dem Eröffnungsfilm des Filmfestivals in Venedig, spielt Catherine Deneuve eine Schauspielerin, die auf ihre Karriere zurückblickt. Auf der Leinwand trägt sie meist eine Garderobe, mit der man sie immer wieder bei Filmfestivals gesehen hat: Blusen in kräftigem Flaschengrün, schwarze Couture-Kleider und einen Mantel mit Leopardenmuster, der direkt aus ihrer eigenen Garderobe stammen könnte. Wie toppt man das auf dem roten Teppich zur Eröffnungsgala? Etwa indem man in einer Kreation mit breitem rotem Revers erscheint, die in langen Federn endet. Filmpartnerin Juliette Binoche erschien nicht weniger elegant im schulterfreien weißen Kleid.

Von Federn zeigte sich auch Iman Bowie begeistert. Sie hatte vor wenigen Tagen in Venedig den Franca-Sozzani-Award entgegen genommen, eine Auszeichnung die zu Ehren der vor drei Jahren verstorbenen Chefin der italienischen Vogue vergeben wird. Sie hüllte sich zur Eröffnungsgala in ein Valentino-Kleid mit asiatischem Kranich-Druck, der in langen blauen, weißen und roten Federn endete. Im stark klimatisierten Festivalpalast dürfte sie damit während der Filmpremiere immerhin nicht gefroren haben. Ganz im Gegenteil zu Alessandra Mastronardi. Die italienische Schauspielerin, bekannt aus Woody Allens „To Rome with Love“ und der Netflix-Serie „Master of None“, moderierte die Eröffnungsfeier am Mittwochabend und trug dabei ein perlenbesetztes schulterfreies Kleid.

Bedeckter hielt sich da die diesjährige Jurypräsidentin, die argentinische Regisseurin Lucrecia Martel. Sie erschien in einem langärmeligen schwarz-weißen Kleid und kombinierte es mit einer auffälligen Katzenaugenbrille im Stil der fünfziger Jahre. Die britische Schauspielerin Stacy Martin (Nymphomaniac, Vox Lux) setzte auf ein kurzes Louis-Vuitton-Kleid, das Pailletten mit Reißverschluss mit Samtärmel mit Lederelementen kombinierte. Sängerin Mel B wählte eine Hommage an ihre Auftritte bei den Spice Girls: ein Paillettenkleid im Leopardenmuster. Catherine Deneuve könnte das gefallen.

