Eröffnung des Filmfestivals : Wer trug das schönste Outfit in Cannes?

Die Pandemie ist vorbei. Den Eindruck hat man zumindest, wenn man auf den roten Teppich bei der Eröffnung des Filmfestivals von Cannes blickt. Seit diesem Montag hat Frankreich die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aufgehoben. Auch auf den Bildern des Galaabends suchte man die Masken vergeblich, lediglich der ein oder andere Sicherheitsmitarbeiter trug sie noch. Die Leichtigkeit der Prä-Pandemiezeit ist auch bei der Kleiderwahl der Filmstars zurück.

Die spanische Schauspielerin Rossy de Palma, die sonst gern mit Schleiern, Hüten und Rüschen auf Parties rauscht, zeigte diesmal, dass Minimalismus das größere Wagnis sein kann: Sie trug statt Kleid einen Blazer, zu Nylons und High Heels. Auf Stilregeln, wie etwa jener, die den uneingeschränkten Blick auf die Beine nur jüngeren Frauen empfiehlt, hat sie noch nie etwas gegeben – und wird gerade deshalb von Regisseuren wie Pedro Almodóvar als Stilmuse verehrt.

Dem Trend zur Mini-Länge folgte auch die deutsche Influencerin Caro Daur in einem Valentino-Kleid, dessen pinkfarbene Rüschen heller leuchteten als das Rot des Teppichs. Valentino-Chefdesigner Pierpaolo Piccioli hatte von Pantone extra einen eigenen Farbton in besonders strahlendem Pink erarbeiten lassen, der in diesem Jahr auch die Herbst- und Winterkollektion des italienischen Modehauses prägte. Nach dem berühmten Valentino-Rot nun also auch ein Valentino-Pink.

Doch jetzt sind Sie gefragt: Welches Outfit gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab.