Mode aus Mailand und Paris : Ein Ausblick auf bessere Zeiten

Superstars als rechte Hand der Designer, damit profilieren sich viele große Modehäuser. Zu den Schauen kommen sowieso immer Stars, zum Beispiel zu Dior: Da wurde doll gekreischt, es handelte sich nämlich um den Popstar Cha Eun-woo von der K-Pop-Band Astro. Einen Schritt weiter gehen dann die Designer, die Promis mitgestalten lassen.Den vielleicht schönsten Auftritt als sie selbst hatte in diesem Jahr Cher: Die Pop­ikone arbeitete zusammen mit Olivier Rousteing an der jüngsten Balmain-Kollektion. Das Ganze wurde eine einzige Schau der Superlative: Ein riesiges Stadion, überdimensionale Leinwände, ein Showfinale, in dem ausschließlich schwarze Models über den Laufsteg schwebten, dazu die passenden Songzeilen: „And when a child is born into this world / It has no concept / Of the tone the skin it’s living in.“ Dann der große Knall: Cher ist da! Arm in Arm liefen sie und Rousteing über den Laufsteg und ließen sich feiern: der Popstar und der Popdesigner (Foto). Ein Moment, nicht für Modekritiker gedacht, sondern für die Massen.