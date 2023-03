Fashion Week in Paris : Nun entwerfen Frauen für Frauen

Man könnte es für Frühling halten, aber die Sonne über dem Jardin des Tuileries ist trügerisch, denn gleichzeitig fegt ein kalter Wind über die wartende Menge vor dem monumentalen weißen Gebäude, in dem das erste große Spektakel der Pariser Modewoche stattfinden wird. Trügerisch ist auch der Auftritt. Man könnte den Quader mit dem breiten Treppenaufgang, auf dem in riesigen goldenen Lettern Dior steht, für maskuline Großmannssucht halten. Doch das, was sich im Inneren abspielen wird, ist fast ausschließlich das Werk von Frauen.

Die erste sitzt vor der Schau auf einer der bequemen Polsterbänke am Rand des Laufstegs. Joana Vasconcelos ist Künstlerin und hat eine gigantische In­stallation aus Stoff gefertigt, die als ­kraken­­haftes Gebilde mit Phantasie­blumen über dem Laufsteg prangt. Sie trägt den kryptischen Titel „Valkyrie Miss Dior“. Was aber hat eine stattliche Wal­küre mit Miss Dior zu tun, einer eleganten Französin?

Nicht an Wagner denken, mahnt Vasconcelos lächelnd. Sondern an jene Frau, die das Vorbild für das Parfum Miss Dior war: Catherine Dior, die kleine Schwester und Muse des Couturiers und eine moderne Walküre, wie Vasconcelos sagt, denn sie kämpfte während der deutschen Besatzung in der Résistance, überlebte das KZ Ravensbrück und widmete sich später Blumen, erst als Großhändlerin, dann als Züchterin. Eine starke Frau, sagt die Portugiesin. „Dazu gehört für mich, dass sie gleichzeitig sensibel war und sich nach den schrecklichen Erlebnissen so etwas Poetischem wie Blumen zuwandte.“

Der New Look der Fünfzigerjahre wird neu definiert

Diese Gegenpole spiegelt die Kollektion wider, die Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri kurz darauf über den Laufsteg schickt. Auf den ersten Blick eine feminine Kollektion, die den New Look der Fünfzigerjahre neu definiert: schmale Taillen, weite Röcke, flache Schultern. Die Blumenmotive von damals sind digital ver­fremdet. Mit weichen Stoffen nimmt sie den Kleidern das Formelle. Dazu mischt Chiuri maskuline Elemente wie schwarze Hosen, weiße Hemden mit Krawatten, weite Jacken und Baskenmützen, jener Kleidungsstil, den die Frauen in der Résistance trugen, weil es sich mit Faltenrock und Bluse nicht kämpfen ließ.

„We should all be feminists“ druckte Chiuri auf T-Shirts

Für Chiuri, die 2016 als erste weibliche Kreativdirektorin in das Modehaus berufen wurde und kurz darauf mit dem schlichten Spruch „We should all be feminists“ auf Shirts das Motto ihrer Arbeit festlegte, ist Catherine Dior eine jener Frauen, die stereo­type Denkweisen unterwanderte, indem sie ein selbstbestimmtes Leben führte. In vielerlei Hinsicht war sie, die 2008 mit 90 Jahren verstarb, im Vergleich zu ihrem Bruder die Robustere. Chiuris Entwürfe für den nächsten Herbst und Winter sind nicht nur feministisch zu verstehen, sondern schlicht feminin, denn sie bringen die Taille zurück, die im Oversized-Thema der vergangenen Saisons verschwunden war.

Das könnte einigen Frauen gefallen. Und, falls es sich gut verkauft, auch Delphine Arnault, die während der Schau neben Charlize Theron in der ersten Reihe sitzt. Seit Kurzem führt sie die Geschäfte von Dior – eine weitere starke Frau im Dior-Kosmos, die dabei ist, aus dem Schatten ihres Vaters Bernard Arnault zu treten, Chef des Luxuskonzerns LVMH und wieder zweitreichster Mann der Welt.