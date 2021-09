Hannelore-Elsner-Auktion : Die Berührbare

Ich war zuvor noch nie auf einer Auktion. Das ist, wie sich zeigen sollte, schlecht, wenn man etwas ersteigern will. Vor allem dann, wenn es um Sachen geht, von denen man keine Ahnung hat, Kleider von Hannelore Elsner zum Beispiel, einer Frau, die ich nur sehr flüchtig kannte. Genau gesagt habe ich die 2019 verstorbene Schauspielerin nur ein einziges Mal gesehen, in Frankfurt. Ich radelte dort vor Jahren durch den Grüneburgpark, als sie in Begleitung eines jungen Manns, womöglich ihres Sohns, spazieren ging, in einer Art Samt-Jogginganzug. Es wäre das Beste, wenn ich diesen Jogginganzug ersteigern könnte, dann hätte ich wenigstens die Grüneburgparkgeschichte zu erzählen, fürs Magazin der F.A.Z., denn das hat mich beauftragt, an der Sonderauktion des Elsner- Nachlasses teilzunehmen und darüber zu schreiben. Budget: „ein paar hundert Euro“.

Aber der Samt-Jogginganzug ist, soweit ich das sehe, nicht im Angebot. Unter den 1400 Stücken, die an einem heißen Tag Ende Juli versteigert werden, sind viele Kleider und Mäntel Elsners, aber nur wenige Taschen und Schuhe; die seien „nicht so ihr Ding“ gewesen, schreibt in der aufwendig gestalteten Auktionszeitung eine Professorin für Modejournalismus (So etwas gibt es!). Dabei zeigt doch eines der berühmtesten Fotos von Elsner, wie sie und Bernd Eichinger, ihr Partner für ein paar Jahre, Champagner aus ihrem Stöckelschuh schlürfen.

Auktionatorin Katrin Stoll hat zur Versteigerung wissen lassen, es sei für Elsner „ein Herzenswunsch“ gewesen, „dass ihre Kleidung postum in die Hände von Frauen gelangt, die sich daran erfreuen“. Was aber, wenn sie in die Hände von Männern gelangt? Ein Bustier von Christian Dior wird aufgerufen, very sexy. Aus der Tiefe des Raums, wie Karl Heinz Bohrer es formuliert hätte, kommt plötzlich ein geheimnisvoller Mann, der bisher die Auktion von draußen verfolgt hat, viel rauchend, oft auf sein Smartphone schauend, als bekomme er Anweisungen von jemandem, der noch geheimnisvoller ist als er. Der Mann mittleren Alters hat langes graues Haar, einen etwas ungezähmten Bart, doch allein seine Schuhe, Marke Maserati, machen klar, dass die vermeintliche Nachlässigkeit wohlarrangiert ist. Die Versteigerung beginnt bei 250 Euro, für 580 Euro bekommt er den Zuschlag – und meinen Respekt. Muss man sich als Mann erst mal trauen, ein Bustier zu ersteigern; der Grat zwischen Fan und Fetischist ist ja recht schmal.

Eine Chanel-Handtasche

Dessen war ich mir selbst bewusst, als ich die Leute vom Auktionshaus aus journalistischen Gründen fragte, ob die Kleider von Elsner gewaschen seien. Antwort: Ja, man wisse nur nicht genau wann. Meine ersten Fingerübungen als Ersteigerer unternehme ich mit einem Louis-Vuitton-Schal. Prosaischer Gedanke: Mit dem kann man was anfangen. Er geht weg für 330 Euro, ich bin bei 260 ausgestiegen, auch aus Verantwortungsgefühl gegenüber meinem Arbeitgeber. Ich hätte gerne eine Chanel-Handtasche, weil sich in der Innentasche ein Etikett mit der Beschriftung „Presse“ verbirgt. Das Auktionshaus vermutet, Elsner könnte sie für ein Fotoshooting bekommen haben. Wäre jedenfalls eine hübsche Geschichte, eine Pressetasche für einen Pressemann wie mich. Problem: Die Tasche startet beim unteren Limit 800 Euro, letztlich ersteigert sie für 1500 Euro ein extravagant gekleideter Mann, von dem ich nur den Rücken sehe. Bislang. Der Geheimnisvolle mit dem Bart schlägt wieder zu. Ein Vintage-Abendkleid von Galliano, netzartiger Viskose-Strick, teils transparent. Elsner trug es 2000 anlässlich des Deutschen Filmballs im Hotel Bayerischer Hof in München. Mit 750 Euro ist der Geheimnisvolle dabei.