F.A.Z. Magazin-Titelbilder : Welches ist am schönsten?

17 Mal ist das F.A.Z. Magazin in diesem Jahr erschienen – das macht 17 schöne Titelseiten. Welche hat Ihnen am besten gefallen? Stimmen Sie ab!

Wie eine Eins sitzt Erna auf dem blauen Barhocker von Pauline Deltour. Die Pudelmischlingsdame von Simone Uhl hätte es sich wohl nicht träumen lassen, einmal auf dem Cover eines Magazins zu landen. Erna wurde in Kroatien in einem Mülleimer gefunden, berichtet Uhl, die Erna über die Organisation „Kroatische Pfoten in Not“ adoptiert hat. Ende September wurden die beiden für unser Design-Shooting in Frankfurt von unserem Fotografen Lucas Bäuml fotografiert – und schafften es prompt auf die Titelseite.

Simone Uhl und Erna waren dabei nicht die einzigen, die Bäuml für das Cover abgelichtet hat. Er fotografierte im Oktober auch Julia, Elena und Lara, die eine polyamore Beziehung führen und mit denen wir über die Frage gesprochen haben, wie viele Menschen man lieben darf. Wenige Tage später hatte unser Fotograf dann einen Wolfsbarsch im Münchner Restaurant „Tantris DNA“ vor der Linse – der war zwar nicht ganz so lebendig, macht dafür Lust auf mehr, genauso wie der Titel mit Soyeon Schröder-Kim, fotografiert von Daniel Pilar: Wir durften ihr beim Kochen über die Schulter schauen.

Mit Fußballspieler David Alaba und dem Rapper Marteria zierten zudem zwei weitere prominente Gesichter unsere Titelseite. Hinter dem Haarschopf auf der Februar-Ausgabe verbirgt sich übrigens Marni-Designer Francesco Risso, während wir mit dem Juli-Titel eine Reise in die Vergangenheit unternahmen: Es zeigt den Fackelläufer Tanaka auf einem der vier offiziellen Poster zu den Olympischen Spielen 1964 in Tokio.

Im Hier und Jetzt sind aber Sie gefragt: Welches der 17 Magazin-Cover aus diesem Jahr gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab: