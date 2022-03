Bevor die Frage aufkommen kann, ob sie lieber ein Mann wäre, stellt sie klar: „Ich bin eine Frau, aber lasse mich davon nicht einengen. Und überhaupt: Was ist schon eine Frau oder ein Mann?“ Typisch Generation Z. Schon in ihrer Kindheit gab es nichts, was sie nicht machen durfte. „Bei uns war alles ein bisschen umgedreht. Ich war gefühlt mehr Junge als meine zwei Brüder“, erzählt sie. Mit ihnen, der eine älter, der andere jünger, tanzte sie Ballett und ging reiten. Die Jungs trugen wie selbstverständlich Kleidchen – für die fünf Geschwister, zu denen noch zwei Mädchen zählen, gab es kaum klassische Rollenbilder.

Erst als es in die Schule ging, führten gesellschaftliche Normen in Bezug auf das Geschlecht zu Unsicherheiten. Ihre Brüder waren davon mehr betroffen als sie: „Selbst heute wird es eher akzeptiert, wenn Mädchen Fußball spielen, als dass Jungs Ballett tanzen.“ Zwar entsprach auch Sandras Körperbau nicht dem weiblichen Ideal, das in der Gesellschaft vorherrscht, doch noch bevor sie sich über ihre kleinen Brüste oder ihren schmalen Körper den Kopf hätte zerbrechen können, begann ihre Modelkarriere. „Ich habe dadurch extreme Bestätigung bekommen. Dafür, wie ich aussehe, und dass man kein Ideal erfüllen muss.“