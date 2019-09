Emmy Awards : Wer bekäme den Emmy für das beste Outfit?

„Es ist wunderbar zu sehen, dass eine schmutzige, perverse, wütende, total genervte Frau einen Emmy holen kann“, sagte Phoebe Waller-Bridge (unser Aufmacherbild), als sie die Auszeichnung als beste Darstellerin für ihre Rolle in “Fleabag“ entgegen nahm. Die Comedy-Serie der BBC schauen seit dem Ankauf durch Amazon beiderseits des Atlantiks immer mehr Zuschauer. Bei der einen Trophäe für Waller-Bridge sollte es dann auch nicht bleiben, ganze drei Mal durfte die Drehbuchautorin und Produzentin in Los Angeles auf die Bühne – als hätte sie es schon geahnt, zierten ihr Abendkleid Pailletten, die auf dem Abschlussfoto mit den Emmys um die Wette glitzerten.

Gewinner des Abends war ohne Frage „Game of Thrones“. In zwölf Kategorien wurde die achte und letzte Staffel der Fantasy-Serie ausgezeichnet. Peter Dinklage bekam den Nebendarsteller-Emmy für seine Rolle als Tyrion Lannister. Und weil die Emmy-Verleihung quasi eine Abschiedsparty für das „Game of Thrones“-Team wurde, dürften „Game of Thrones“-Fans so einige bekannte Gesichter auf dem Gala-Teppich entdeckt haben. Der war in diesem Jahr zum ersten Mal lilafarben und nicht rot. Die Farbe sollte etwas Königliches vermitteln, denn man feiere mit den Emmys immerhin den Film- und Fernsehadel, hieß es vor der Verleihung.

Und wie sahen die Königinnen und Könige des Abends aus? Gwendoline Christie kam im weißen Gewand mit rotem Umhang, was ihr Jesus-Vergleiche einbrachte. Maisie Williams trug ein gepunktetes Abendkleid mit asymmetrischem Saum, das ihr Freund Reuben Selby mitentworfen hat. „House of Cards“-Star Robin Wright entschied sich für die Robe einer antiken Göttin und Billy Porter hatte sich diesmal einen Anzug von Michael Kors anfertigen lassen, dessen Nadelstreifen wie eine Diskokugel glitzerten.

Stimmen Sie ab, welcher Look Ihnen am besten gefällt – und schauen Sie, ob Sie mit Ihrem Urteil im Trend liegen.