Albert Eickhoff gestorben : Er war der König der Königsallee

Er war einfach immer da. In Paris sprach Albert Eickhoff backstage mit den Chefeinkäufern von Saks Fifth Avenue über die neuen Trends. In Kaiserswerth saß er mit Designern wie Albert Kriemler, Gabriele Strehle oder Adrian Runhof im „Schiffchen“ und brachte ihnen seine Kundin näher. Und in Mailand, wohin er mit dem Privatflugzeug reiste, damit er nicht erst mittags, sondern schon morgens um neun Uhr im Showroom saß, arbeitete er im Höllentempo die Armani-Kollektion durch. Wenn er mit seiner Frau Brigitte, seiner Tochter Susanne und seinem Schwiegersohn Stefan im Laufschritt durch die Via Tortona ­eilte, dann sprangen sogar italienische Modemenschen überrascht zur Seite. Eine so stil­sicher gekleidete deutsche Familie hatten sie noch nie gesehen.

Vorbei. Albert Eickhoff, der legendäre Düsseldorfer Einzelhändler, der König der Königsallee, ist in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Meerbusch gestorben. Der Mann, der alles mitbekam, der Weisheiten über die Mode, Bonmots fürs Leben und wie nebenbei Kleider für die Reichen bot, ist verstummt. Eine Ära der großen Modemänner geht zu Ende, zu denen auch Klaus Steilmann, Gerd und Walter Seidensticker, Mustang-Erfinder Albert Sefranek oder Igedo-Chef Manfred Kronen gehören.

Schon der Auftakt in Lippstadt war legendär. Albert Eickhoff, 1935 geboren, hatte nach einer Lehre zum Textilkaufmann und nach Besuch der Fachschule in Nagold als Einkäufer gearbeitet. Am 15. März 1961 eröffnete er mit seiner Frau Brigitte, die er auf der Berliner Modemesse „Durchreise“ kennen­gelernt hatte, in zwei gemieteten Räumen der Spar- und Darlehenskasse in Lippstadt den „Modesalon Eickhoff“. „Zunächst muss die Begeisterung da sein, dann muss man lange daran arbeiten“: Nach diesem Motto brachten sie erst einmal die Berliner Couture ins Geschäft, und dann holten die beiden aus Italien neue Namen herbei. „Wir haben nie auf Urteile gewartet, wir waren selbst die Meinungsführer“, sagte er später dazu. So kam es, dass Gianni Versace seine erste eigene Modenschau nicht in Mailand oder Florenz zeigte: 1978 präsentierten Models wie Jerry Hall und Pat Cleveland Versace-Mode doch wirklich in der Stadthalle von Lippstadt.

Auch Armani und Cavalli holte er nach Deutschland, und er gehörte zu den ersten deutschen Kunden von Prada und Gucci. Für solche Namen wurde ihm Lippstadt aber bald doch zu klein, und für Kundinnen wie Aenne Burda oder Hilde von Lang war es zu weit weg. Also Düsseldorf! Als sie am 10. Januar 1981 an der Königs­allee 56 ihr Geschäft eröffneten, musste die Polizei den Verkehr regeln. „Wohl noch nie waren so viele Italiener in dieser Stadt“, sagte Eickhoff einmal. All die großen Namen waren hier bald zu haben: Claude Montana, Jil Sander, Roberto Cavalli, Etro, Lanvin, Balenciaga, Balmain.

„Aber wir sind keine Label-Sammler“, sagte er. Im Gegenteil: Je größer seine Autorität, desto stärker setzte er seinen Charme gegen die sture Verkaufspolitik der Luxushäuser ein. Viel abdecken, viel anbieten, viel absetzen: So machte er hohe Rendite auf relativ kleiner Fläche. Und weil es dem Westfalen im Rheinland immer ums Geschäft ging, überrundeten im Laden die Taschen bald die Blazer. Mit der neuen Berliner Mode quälte er sich, Armani lief einfach besser.

Als er das Geschäft schon lange an Tochter und Schwiegersohn über­geben hatte, machte er einfach weiter: „Warum soll ich ihnen nicht noch Erfahrung im Einkauf vermitteln?“ Aber 2014 war Schluss, und in den herrlich hellen Räumen an der Königsallee 30 residiert seitdem Dior. Lange hatte sich Eickhoff gegen Breuninger, KaDeWe, Engelhorn und andere Kaufhäuser behauptet. Aber auch die großen Monobrand-Stores sind kaum zu stoppen. Multi­label-Boutiquen dagegen haben es schwer wie nie. Auch deshalb wird es einen solchen Modemann nie ­wieder geben.