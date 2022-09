Anna Wintour : Bei ihr kannst du dir niemals sicher sein

Es muss das Jahr 1968 gewesen sein, als eine junge Frau sich in London für eine Demo zurechtmachte. 8000 ebenfalls überwiegend junge Menschen wollten an diesem Tag vom Trafalgar Square zur Botschaft der Vereinigten Staaten marschieren, um gegen deren militärisches Vorgehen in Vietnam zu protestieren. An die Szene erinnert sich Jahrzehnte später der Vater dieser jungen Frau in einem gemeinsamen Interview mit ihr. Er erzählt: „Nachdem ich mich zwei Stunden lang gefragt hatte, was sie wohl zur Demo anziehen würde, hörte ich, wie sie die Treppe hinabstieg, sich umdrehte und wieder hochrannte.“ Die Tochter habe den Vater gefragt: „Daddy, bin ich für oder gegen Kambodscha?“ Der Vater beließ es nicht bei dieser einen unverblümten Enthüllung aus dem jungen Leben seiner zum Zeitpunkt des Interviews längst einflussreichen und berühmten Tochter. Er bemerkte außerdem: „Ich bin mir fast sicher, dass ihr bewusst ist, dass es in der amerikanischen Politik zwei Parteien gibt.“

In der Interviewszene steckt einiges, was diese Frau ausmacht: Zunächst einmal ist da die Bedeutung des Vaters, des ehemals in London gefeierten Chefredakteurs der Zeitung „Evening Standard“. Die Tochter erwähnt ihn immer wieder; ihre Bewunderung für ihn muss groß sein. Es geht in dieser Interviewszene von damals aber auch um Aussehen und Mode, was der jungen Frau offensichtlich wichtig war. Und um die Frage, ob das Interesse an der eigenen, schönen Oberfläche mit dem Interesse an dem, was die Menschheit bewegt, vereinbar ist. Die Interviewbegebenheit ist aber auch interessant, weil sie das Bekannteste über diese Frau unerwähnt lässt: dass sie nämlich keineswegs so naiv ist, wie der Vater sie darstellt, sondern ein Machtmensch, der schon zum Zeitpunkt des Interviews dabei war, die Welt mit seiner Vorstellung von Schönheit zu prägen.

2006 spielte Meryl Streep Wintour in “Der Teufel trägt Prada“

Es geht um Anna Wintour, Chefin der amerikanischen „Vogue“. Sie ist noch immer die wichtigste Frau der Mode. Zu ihren weniger glorreichen Verdiensten gehört, dass sie hart daran gearbeitet hat, dass sich Schönheit, zumindest wenn sie Frauen betrifft, über Jahrzehnte auf drei Adjektive reduzieren ließ: dünn, weiß, jung. Jeder erkennt Anna Wintour - an ihrem Bob, an ihrer Sonnenbrille, vielleicht auch an ihren beigefarbenen Manolo-Blahnik-Sandalen, dazu trägt sie meistens bunte Kleider und Kristallketten. Und seit Meryl Streep 2006 in „Der Teufel trägt Prada“ eine leicht erkennbare literarisierte Version von ihr spielte, meint auch alle Welt, Wintour und ihre rigiden Arbeitsmethoden ein bisschen zu kennen. Um ihre Bedeutung zu beschreiben, reicht vielleicht auch das: In der „New York Times“ erschien vor einigen Monaten ein großes Porträt über Anna Wintours Friseur.

Insofern genügt auch ihr Vorname als Titel einer neuen Biographie über sie. In „Anna“ gibt die Autorin Amy Odell Einblicke in das Leben dieser Frau, die mit erstaunlich festem Rüstzeug ausgestattet ist. Die, selbst wenn sie hin und wieder auch mal weinen muss, nichts so richtig an sich heranlässt und trotzdem alles genau nimmt.

Woher sie das hat, klärt zu einem Teil schon die beschriebene Szene aus dem Buch. Am Anfang stehen Mutter und Vater. Die eine, Eleanor, genannt Nonie, hatte eine Leidenschaft für Partys; die Tochter ist heute unter anderem auch die Gastgeberin der größten Modeparty des Jahres, des Met Ball. Der andere, Vater Charles, lebte für seine Arbeit als Journalist. „Annas Beziehung zu ihrem Vater ist eine der wichtigsten ihres Lebens“, sagt die Biografin Amy Odell. Zum Gespräch an diesem Sommerabend ist sie per Zoom zugeschaltet. Auf dem Bildschirm hat sie ein bisschen Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Anne Hathaway, die damals die Assistentin in „Der Teufel trägt Prada“ spielte. „Menschen, die mit dem Vater zusammengearbeitet haben, sagen, wenn sie Anna anschauten, sähen sie ihn.“