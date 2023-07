Im vergangenen Jahr wurde die südkoreanische Influencerin Yubin Kim in ihrer Wohnung in Paris brutal überfallen. Die Räuber gaben sich als Polizisten aus, schlugen Kim mit einer Pistole, zwangen sie, einen Safe zu öffnen – und erbeuteten Luxusuhren, Schmuck und Lederwaren im Wert von 350.000 Euro. Die echte Polizei identifizierte die Täter später anhand von Videoaufnahmen und erwischte sie auf dem Weg zu einem neuen Überfall. In Berichten danach hieß es, dass die Festgenommen zuvor in sozialen Medien nach potentiellen Opfern Ausschau gehalten hatten. Der mutmaßliche Anführer sei für ähnliche Taten bereits mehrfach verurteilt worden.

Sebastian Eder Redakteur im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge





Der Fall erinnerte an den Raubüberfall auf Kim Kardashian 2016 in Paris: Auch sie war in ihrem Apartment von falschen Polizisten mit vorgehaltener Waffe überrascht worden, die Täter fesselten sie und erbeuteten Schmuck im Wert von etwa neun Millionen Euro. Wenige Tage vorher hatte Kardashian in den sozialen Medien ein Bild eines Diamantrings gepostet, der allein vier Millionen Euro wert war. Auch er gehörte zur Beute. Eine Bekannte von Kardashian sagte danach: „Kim ist geschockt und fühlt sich schuldig, weil sie den teuren Ring immer getragen und auf Snapchat gezeigt hat.“