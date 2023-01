Bild: Christof Simon

Die Dame der Zwanziger und Dreißiger

Vor dem Ersten Weltkrieg trugen Skifahrerinnen noch Röcke. In den Zwanzigerjahren emanzipierte sich die Frauenskimode, wie dieser Skianzug in Haselnussbraun zeigt, mit Überfallhose (benannt nach dem überfallenden Bereich der Hose, der mehr Bewegungsfreiheit ermöglichte) und einem zweireihig geknöpften Sportjackett mit Gürtel. Die Hose wurde so am Schuh befestigt, dass kein Schnee eindringen konnte. Die Augen schützt eine Zelluloid-Faltbrille, die es in diesem Design bis in die Fünfzigerjahre gab. Den Kopf ziert eine Flap-Cap mit Ohrenklappen, die selbstgenähten Fäustlinge aus dem Stoff einer Küchenschürze halten Bambusstöcke mit großen Tellern aus Holz und Lederverstrebungen. Die Sohle der ledernen Schnürskistiefel ist an den kritischen Stellen mit Metall verstärkt. Der Bilgeri-Ski mit gleichnamiger Bindung stammt aus den Zehnerjahren. Der österreichische Skipionier Georg Bilgeri (1873- 1934) brachte als Oberst der österreichisch-ungarischen Armee das Skilaufen bei und erfand eine Bindung, die den Skiboom nach dem Ersten Weltkrieg prägte – auch weil damals viele Bilgeri-Ski aus Militärbeständen günstig zu haben waren.