Im Berliner Pop-Up-Store : Was sie an BTS mögen? „Alles!“

Die erfolgreichste Boyband der Welt hat eine Pause eingelegt. Vor einigen Monaten haben BTS, kurz für Bangtan Sonyeondan, ihr letztes Konzert gespielt, weitergehen soll es erst 2025. Dann werden alle Mitglieder der Band ihren Militärdienst absolviert haben. Jin, der älteste der siebenköpfigen Gruppe, hat im Dezember den Anfang gemacht.

Allerdings kann bis 2025 einiges passieren und ob die Gruppe tatsächlich in dieser Form zurückkehren wird, ist keinesfalls garantiert. Für Fans ist das hart, für die koreanische Wirtschaft ebenfalls, denn der gigantische Erfolg der Band bringt ihr jährlich mehrere Milliarden Dollar ein. Grund genug, die Fans bei der Stange zu halten und sie mit Produkten aus dem Banduniversum zu füttern, wie zum Beispiel jetzt in Berlin.

Auf dem Mercedes-Platz hat für einige Wochen der sogenannte „Space of BTS“ eröffnet, ein Pop-up-Store, in dem Fans Merchandise-Produkte der Band kaufen können. Außerdem sollen hier „Erlebniswelten“ warten, wie in der PR-Mitteilung zu lesen ist. Angesichts dessen, was der Laden bietet, ist das etwas vollmundig formuliert. Zwar gibt es ein paar Ecken, in denen man Fotos machen kann, und auf einem Bildschirm laufen die Musikvideos der Band. Doch im Grunde ist das hier einfach – ein Fanshop.

„Wat sucht ihr?“

Um ihn zu betreten, müssen Besucher sich online registrieren und einen Zeitslot von einer Stunde buchen. Wer das nicht macht, kommt nicht rein. Obwohl an diesem Abend nur ein paar vereinzelte Besucher da sind, gibt es eine strenge Tür. Warum genau? Das seien Vorgaben aus Südkorea, sagt der Store-Manager: „Die wollen wissen, wie viele Leute kommen.“ Um weitere Läden in anderen Ländern besser planen zu können.

BTS ist ein Phänomen, das die Gesellschaft spaltet. Nicht im Schlechten. Aber in Anbetracht ihres geradezu gigantischen Erfolgs sind die Mitglieder in den älteren Teilen der Gesellschaft immer noch relativ unbekannt. Bei einem Berliner Eishockey-Fan zum Beispiel, der an diesem Abend auf dem Mercedes-Platz unterwegs ist. Er steht genau dort, wo wir den Store vermutet hatten. Weiterhelfen kann er nicht: „Wat sucht ihr?“ Maria, BTS-Fan, die ebenfalls den Laden sucht, wiederholt: „Den BTS-Pop-Up-Store! Das ist eine koreanische Band.“ Er schaut verwirrt. In einem BBC-Interview mit der Band hatte diese auf die Frage geantwortet, ob es für sie schwierig sei, auf die Straße zu gehen: „Das kommt drauf an. Ältere Leute kennen uns ja nicht unbedingt.“

Wir gehen weiter und finden wenig später den Store. Währenddessen erzählt Maria, wie sie zu BTS kam: Über ein neunmonatiges „Work and Holiday“ in Korea. Sie ist Sozialarbeiterin und hat dort in einem Zentrum für gewaltfreie Kommunikation gearbeitet. BTS ist nicht die einzige K-Pop-Band, die sie hört, aber die „Message“ von BTS gefällt ihr besonders gut: Sich selbst zu lieben, sich nicht unterkriegen zu lassen. Außerdem seien sie LGBTQ+-friendly, in asiatischen Ländern sei das nicht unbedingt selbstverständlich.