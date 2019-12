Eckhaus Latta : Wie ein junges Label die Modewelt dekonstruiert

Die Abschlüsse sind robust. Die Nähte sichtbar, die runde Form, die ihn aussehen ließ, als sei er aus einem Guss, aufgelöst. Orangeleuchtendes Fell schaut heraus, und ja, die Zehen tun es auch manchmal. Was wie eine Beschreibung eines wilden Tiers klingt, ist das aktuelle Projekt des gehypten Los-Angeles-New-York-Duos Eckhaus Latta: Eine Kooperation mit Ugg. Einer Marke, die jeder kennt, weil ihre Boots so berühmt sind, dass Form und Bezeichnung des Schuhs mit der Marke eins wurden: Ugg-Boots.

Die beiden 1987 geborenen Mike Eckhaus und Zoe Latta wagen sich nun schon das zweite Mal an eine Neu-Interpretation des Stiefels. Zusammen studierten sie in New York an der renommierten Rhode Island School of Design – der eine Skulpturenkunst, die andere Textildesign – und gründeten 2011 das Label, das nun ihre Namen trägt. Heute gelten sie als Lieblinge der einflussreichen „Vogue“-Chefin Anna Wintour. Und das nicht, weil sie provozieren oder schockieren wollen. Das kann durchaus mal vorkommen – Eckhaus eckte etwa mit einem Essay in der Zeitschrift „ilikemystyle Quarterly“ an, in dem er, damals noch Schmuckdesigner für Marc Jacobs, schrieb: „Ich bin dagegen, dass historische Modehäuser nach dem Tod ihres Gründers weitergeführt werden.“ Doch eigentlich geht es Eckhaus Latta vor allem darum, gesellschaftliche Debatten anzustoßen.

Als der Philosoph Jacques Derrida in den frühen siebziger Jahren den Begriff der Dekonstruktion prägte, hatte der selbst stets außerordentlich lässig in Hemd, Krawatte und Trenchcoat gekleidete Franzose damit vermutlich nicht zuvorderst die Modeszene im Sinn. Über 40 Jahre später hat sich Eckhaus Latta seiner Methode angenommen, sie sich angeeignet, stellt sie mitunter sogar mehr in den Mittelpunkt als den Umgang mit Stoffen. Es geht darum, herrschende Muster zu ändern, Symbole zu hinterfragen – und damit Erwartungen zu brechen.

In einer ihrer früheren Kollektionen, mit der man in Deutschland auf das Talent der beiden aufmerksam wurde, lassen sie etwa die Wolle wiederaufleben. Die gesamte Kollektion sieht ein bisschen danach aus, als hätte die Oma (oder der Opa) die Teile gewerkelt, mit altem Stoff, der übrig geblieben ist. Die Aussage ist eindeutig: Produziert weniger, macht es bedachter, nutzt Vorhandenes. Der New Yorker Künstler und Performer Kembra Pfahler beschreibt dieses Phänomen als „Availabism“, Vorhandenes nutzen. Er meint damit die Praxis, das zu verwerten, was da ist.

Einschlägig ist für Eckhaus Latta aber nicht nur der Umgang mit Wolle. Noch ein anderer Stoff, der in der Fashionwelt sonst selten vorkommt, macht sie berühmt: Plastik. Das so ungern auf der Haut getragene Material wird bei ihnen avantgardistisch kombiniert – besser als im Ozean, will das Label damit ausdrücken. Ein Outfit, das für viel Aufsehen sorgte, war eine High-Waist-Hose, zusammengesetzt aus gebräuntem Plastik und Angorawolle, getragen mit mintgrünen, lederüberzogenen Woodblock-Schuhen und einer von zwei Seiten zu tragenden Kaschmir-Weste. Das Brechen von Erwartungen hört hier eben nicht bei einem Einzelteil auf, es nimmt das gesamte Outfit in Beschlag. Spielerisch nehmen sich Eckhaus Latta dafür ihre eigene Jugend zum Vorbild: Sie klischeeisieren die neunziger und nuller Jahre.