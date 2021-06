Dua Lipa wirbt für Versace : Blow Your Mind!

Was soll man dazu sagen? Hotter Than Hell. Future Nostalgia. Fever. Break My Heart. Oder einfach nur: Levitating. Ja, Dua Lipa hat in ihrer Karriere innerhalb von nicht einmal zehn Jahren so viele Lieder herausgebracht, dass man dieses neue Projekt einfach nur anhand der Songtitel beschreiben kann. Blow Your Mind!

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Denn die Popsängerin ist die Protagonistin der Werbekampagne von Versace für Herbst und Winter 2021. Das teilte das italienische Modehaus am Freitag mit und veröffentlichte vorab schon einige der Anzeigenmotive. Es zeigt die Wandlungsfähigkeit der Sechsundzwanzigjährigen, die schon in so unendlich vielen Looks, Haarfarben und Make-up-Varianten aufgetreten ist, dass sie sich für die von Mert Alas und Marcus Piggott fotografierte Kampagne mit langen Haaren in starkem Rot präsentiert. Break My Heart!

Dua Lipa habe keine Skrupel gehabt, ihre Haare für das Shooting zu färben, sagte Donatella Versace der Fachzeitschrift Women's Wear Daily (WWD) vom Freitag. Das zeige schon ihr Selbstbewusstsein. „Als ich sie gefragt habe, hat sie nicht gezögert“, sagte Versace und fügte selbstironisch hinzu: „Blond war banal – obwohl ich blond bin. Und feuriges Rot ist ein Symbol für Leidenschaft und Stärke.“

Nicht nur eine Prominente

Die Modemacherin und die Musikerin hatten sich bei der Schau der jungen Versace-Linie Versus in London im Februar 2017 kennengelernt. Seither trug Dua Lipa zu mehreren öffentlichen Anlässen Versace, unter anderem bei den Brit Awards 2018 einen Badeanzug und eine Jeansjacke sowie 2019 bei der Met Gala ein aufgebauschtes kunterbuntes Phantasiekleid. Bei den Grammy Awards im März schälte sie sich bei einem Bühnenauftritt aus einer großen Robe in zwei luftigere Looks.

Schon seit der Gründung durch Gianni Versace im Jahr 1978 ist die Marke für ihre Verbindungen zu Stars bekannt – von Elton John über Michael Jackson und Prinzessin Diana bis zu Madonna. Donatella Versace, die seit der Ermordung ihres Bruders Gianni im Jahr 1997 die kreativen Geschicke der Marke verantwortet, versichert in WWD, sie müsse zu ihren Werbefiguren „eine persönliche Beziehung“ haben, es gehe nicht einfach nur darum, eine Prominente zu engagieren. Dua Lipa habe sie beeindruckt und erinnere sie an Süd-Italienerinnen: „Sie hat es nicht leicht gehabt, sie hat für das gekämpft, woran sie geglaubt hat, und für das, was sie erreicht hat.“

Damit spielt sie auf die Lebensgeschichte der Sängerin an, die 1995 in London geboren wurde und teilweise im Kosovo aufwuchs, der Heimat ihres Vaters. Mit 15 Jahren ging sie von dort allein zurück nach London und begann eine Karriere, die sie zu einer der erfolgreichsten Popstars unserer Zeit gemacht hat.

Mehr zum Thema 1/

Für Modemacher sind Popsängerinnen auch deshalb beliebte Markenbotschafter, weil sie sich selbst darstellen können. Niemand habe ihr bei dem Shooting sagen müssen, was sie tun solle, sagte Versace über Dua Lipa, die gerade mit dem Song „Levitating“ (featuring DaBaby) in den Charts ist. Die Sängerin habe das Kleid instinktiv selbst interpretiert. Love Again!