Osman war selbst noch ein Säugling, als ihre Mutter mit ihr aus Somalia nach Deutschland kam. In einem Dorf nahe Siegburg wuchs sie als älteste von fünf Schwestern auf. Als sie 14 Jahre alt war, starb ihre Mutter an Brustkrebs. Dadurch sei sie schon früh selbständig geworden, sagt Osman. Mit 19 Jahren zog sie nach München: die Großstadt entdecken und sich selbst. Ihr erster Job sei an der Kasse eines Nachtclubs am Sendlinger Tor gewesen, erzählt sie. In einer Bar wurde sie von einem Modelagenten angesprochen, kurz darauf hatte sie ihren ersten Job in Berlin. „Da wusste ich noch gar nicht, was Modeln heißt.“ Aber vor der Kamera in verschiedene Rollen zu schlüpfen – das habe ihr Spaß gemacht. Oft sei da aber das Gefühl gewesen, nicht zu genügen, sagt Osman. In der Werbung sieht man schließlich vor allem weiße Frauen, die höchstens Kleidergröße 34 tragen. „Ich war oft das einzige schwarze Model und außerdem die, die ein bisschen mehr hatte“, erinnert sich Osman. „Da muss was weg“, habe es dann geheißen.