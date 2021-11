Neuer Hype um den Dinett : Servierwagen für die Seele

Als ich klein war, standen sie mir stets im Weg. In den zwei Servierwagen in unserer Wohnung hatten sich einige Alkoholika angesammelt, denen ich zur damaligen Zeit wenig abgewinnen konnte: philippinischer Rum, der sich gut in Marmorkuchen verarbeiten lässt, der Jenever aus dem Urlaub in den Niederlanden und diese eine Flasche Baileys, die mein Vater sehr zu seinem Leidwesen geschenkt bekommen hatte und die nun eher dekorativen Zwecken diente. Die Haushaltshelfer auf insgesamt acht Rädern wurden zu Hassobjekten: Denn auf dem heimischen Flokati versperrten sie einen Bereich, der äußerst attraktiv für den geplanten Gleisausbau meiner Lego-Eisenbahn aussah.

20 Jahre später zog ich in meine erste eigene Wohnung, ohne Lego-Eisenbahn, ohne elterlichen Flokati – und ohne Barwagen. 21 Jahre später saß meine beste Freundin mit skeptischem Blick in meiner Küche und musterte meine von Zaha Hadid gestaltete Käsereibe, den stählernen Nussknacker in Form eines Eichhörnchens und den Pinocchio-Trichter an der Wand. Beim gemeinsamen Kochen stellten wir fest: Hier fehlte es noch an einigem. Wenige Tage später fuhr sie mit mir in ein Möbelhaus und schmiss ein Kochlöffel-Set und weitere nützliche Küchengegenstände in den Einkaufswagen.

So einen Servierwagen brauche ich auch

Wieder 22 Jahre später kam die Corona-Pandemie – und meine nach wie vor karg ausgestattete Küche sollte nun zur Ersatzkantine werden. Im realen Leben traf ich nur noch wenige Menschen, Zoom und Skype waren jetzt die Kommunikationsmittel der Stunde: für virtuelle Weinabende, Interviews und Konferenzen. Darüber hinaus machte ich es zu meinem Hobby, die Wohnungen meiner Gesprächspartner zu beobachten. Ich sah freundlich winkende Kinderhände, Katzen und eines Tages auch einen Servierwagen. An meinen besten Freund und seine prächtige Gin-Sammlung dachte ich in jenem Moment, an diese eine Flasche mit dem gezeichneten Affen auf dem Etikett und die erwachsene Coolness, mit der er sie aus seinem Regal zog. Und ich wusste: So einen Servierwagen brauche ich auch.

Auf Instagram hatte ich eigentlich schon ein Modell gesehen, das mir gut gefiel. Meist befanden sich darauf hübsche Räucherstäbchenhalter und Musikboxen im Achtzigerjahre-Stil, doch das Allerbeste: Der Servierwagen ließ sich in der Mitte seiner Regalbretter zusammenfalten. Allerdings handelte es sich um einen rollenden Helfer aus Korea, dessen Preis ich nicht ermitteln konnte – also begann ich zu recherchieren. Der neu gefundene Favorit stammte von einem deutschen Designer, war mit mehr als 1000 Euro jedoch meines Erachtens etwas zu kostspielig für ein nicht überlebenswichtiges Möbelstück. Schnell fand ich eine Alternative, die sich später allerdings als eine in Designerkreisen als ungemein frech empfundene Replik des deutschen Stardesigner-Stücks entpuppte.

Mit der Kopie über den „Roll of Shame“

Ich dachte daran, wie meine Freunde und Produktdesign-Studenten sich damals vor der Pandemie bei einem kühlen Bier auf der Couch erbost hatten über solche Designnachahmer, mir vorrechneten, wie teuer der Designprozess vom Entwurf zum tatsächlichen Produkt ist, und ich dachte daran, dass der deutsche Stardesigner bei mir um die Ecke sein Atelier betrieb und es einem „Roll of Shame“ gleichkäme, wenn ich mit der Kopie daran vorbeirollen würde.

Die Operation Servierwagen legte ich danach missmutig auf Eis. Meine Odyssee kam wieder ins Rollen, als ich vor ein paar Wochen einer Freundin davon erzählte. „Dinett“, hatte sie daraufhin gesagt, ihr Handy aus der Tasche gefischt und mir wenige Sekunden später ein Foto vom Barwagen namens Dinett unter die Nase gehalten. Und da war er wieder: Der Wagen aus Korea, den ich von Anfang an haben wollte, dessen Namen ich nicht kannte und dessen Erwerb ich ziemlich schnell aufgegeben hatte. „Leipzig, Flohmarkt, Design-Klassiker“, hatte meine Freundin noch gesagt, und siehe da: Der Barwagen meiner Träume ist in Korea zwar sehr beliebt, wurde allerdings in Deutschland entworfen und von 1955 an von der Firma Bremshey in Solingen gefertigt.

Und tatsächlich ist das Internet voll mit alten Dinetts, die inzwischen einen neuen Hype und damit auch hier und da einen Preisanstieg erfahren. Die Lösung meines Problems hieß Hansi, wohnt in Krefeld und besitzt auf eBay einen ganzen Shop voller Kuriositäten aus den sechziger Jahren. Mit ihm handelte ich einen guten Preis aus, als hätte ich nicht ein ganzes Jahr lang nach einem Servierwagen gesucht, vom „Sie“ wechselten wir zum „Du“, das „Sehr geehrte Frau Christner“ wechselte zum „Johanna“. Ich würde mich gut um seinen Servierwagen kümmern. Hansi schickte ihn mir mit Zeitungen gepolstert nach Frankfurt an den Wohnort meiner Eltern. Dort veranstaltete ich eine kleine Probefahrt mit meinem neuen Spielzeug. An den Servierwagen vorbei, die ich als Kind so sehr gehasst hatte.