Bruce Oldfield ist inzwischen Camillas Lieblingsdesigner. Gleich zweimal trug die Frau an des Königs Seite den britischen Designer am Mittwoch in Berlin, er wird zudem auch ihr Kleid für die Krönung am 6. Mai entwerfen. Die beiden, Camilla und der 72 Jahre alte Designer, der auch schon Künstlerinnen wie Rihanna und Sienna Miller eingekleidet hat, sind seit langem befreundet. Pikanterweise stand Oldfield bereits mit Prinzessin Diana, der ersten Frau von Charles, in sehr engem, fast freundschaftlichen Kontakt.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Zur schwarzen langen Abendrobe, die mit silbernen Fäden floral bestickt war, wählte Camilla eine Tiara, die über Umwege ins Königshaus kam. Angefertigt wurde sie für Margaret Greville, eine Gesellschaftsdame und Frau eines englischen Politikers. Sie zählte zu den engsten Freundinnen der damaligen Königin Maria, der Urgroßmutter von Charles.

Nach ihrem Tod vermachte sie 1942 ihren Schmuck und auch die Tiara, da sie selbst keine Kinder hatte, Königin Elisabeth, besser bekannt als Queen Mum. Diese trug die Greville-Tiara, die auch nach dem Juwelier Boucheron, für den Lucien Hirtz sie 1921 entworfen hat, benannt ist, bei vielen Gelegenheiten. Sie ergänzte das Stück sogar noch um eine weitere Reihe von Diamanten, um sie noch größer wirken zu lassen.

Ihre Tochter Elisabeth hat diese Boucheron-Tiara selbst nie getragen. Nur drei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter gab sie ihrer neuen Schwiegertochter Camilla, der damaligen Herzogin von Cornwall, unter anderem auch die Tiara ihrer Mutter, als Dauerleihgabe. Seither war die Frau des Thronfolgers oft mit ihr zu sehen, etwa zu den Krönungsfeierlichkeiten von Willem-Alexander vor zehn Jahren. Die mit einer Vielzahl von Diamanten besetzte Platin-Tiara ist fast schon zu ihrem Markenzeichen geworden. Um den Hals trug Camilla zum Staatsbankett eine Kette ihrer Schwiegermutter. Das ebenfalls mit Diamanten besetze Collier war ein Hochzeitsgeschenk für Prinzessin Elisabeth im Jahr 1947.

An Camillas Kleid steckten am Mittwochabend gleich drei Orden, darunter unter der linken Schulter der sogenannte Familienorder. Es ist der höchste zu vergebene Orden innerhalb der königlichen Familie, und er zeigt auf einer mit Platin und Diamanten eingefassten Porzellanminiatur das Bildnis der jungen Königin Elisabeth II. Sie zeichnete schon 2007 ihre Schwiegertochter mit dieser persönlichen Ehrenbezeugung aus.

Mehr zum Thema 1/ 10:01

Neben dem kleinen Hosenbandorden an der linken Taille steckte zudem das Großkreuz des Bundesverdienstordens, mit dem Camilla zuvor schon vom deutschen Bundespräsidenten ausgezeichnet worden war.