Auf der Met-Gala in New York zu Ehren von Karl Lagerfeld ist modisch viel zu entdecken – weil die Stars experimentieren. Nur Choupette fehlte.

Sie hatte tatsächlich eine der seltenen Einladungen zur Gala bekommen. Sie hatte sich sogar schon vorbereitet, bei einem Treffen mit Kim Kardashian in Paris, einem „Date“, wie Kardashian nachher schrieb. Ihr Kommen war auch inoffiziell schon angekündigt worden, aber eben nur inoffiziell, also in der „New York Post“. Und nun war sie doch nicht gekommen. „Ich bleibe zu Hause in Paris“, kündigte Choupette am Montag auf Instagram an, wenige Stunden vor der großen Met-Gala in Manhattan.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Wer wollte es ihr übelnehmen? Im vorgerückten Alter von elf Jahren hat eine Birma-Katze Besseres zu tun, als auf einem roten Teppich die Stufen des Metropolitan Museums in New York zu erklimmen. Die Blitzlichter, der Lärm, die vielen Fremden: Selbst für eine verwöhnte Katze wäre so viel Aufmerksamkeit zu viel. Dabei war sie das Lebewesen, mit dem Karl Lagerfeld, der 2019 starb, in seinen letzten Jahren die meiste Zeit verbrachte – und überhaupt das einzige Lebewesen, mit dem er seit dem Tod seiner Mutter zusammengelebt hatte.

Immerhin kam sie dann in Überlebensgröße. Aber diese Choupette, wenn auch am Gesicht deutlich zu erkennen, sprang wie ein Eisbär auf den Teppich. Was für ein Laiendarsteller war das denn?! Auf der Treppe nahm er den Kopf ab – und es war Jared Leto. Wir hoffen, dass er den mittleren Lagerfeld im großen Filmprojekt zu dessen Leben nicht ganz so affig verkörpern wird.

Der Spaß kam bei Lagerfeld nicht zu kurz

Um Lagerfeld, nicht um seine teure Katze, drehte sich die gesamte Met-Gala, die über die Jahre zum wichtigsten gesellschaftlichen Anlass der Modeszene neben der Oscar-Nacht geworden ist. Am Freitag beginnt im Costume Institute des größten amerikanischen Kunstmuseums die Ausstellung „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ (bis zum 16. Juli). In fast 200 Kleidern und Ausstellungsstücken erzählt Kurator Andrew Bolton den kreativen Weg des deutschen Designers nach, von seinen Anfängen bei Pierre Balmain (1955 bis 1958) und Jean Patou (1958 bis 1964) über seine frühen Erfolge bei Chloé (1964 bis 1984 sowie 1992 bis 1997) und Fendi (seit 1965) bis zu seinen Meisterwerken bei Chanel (seit 1983) und der Marke seines eigenen Namens (seit 1984). „A Line of Beauty“ – das ist eine Anspielung auf William Hogarths Abhandlung „The Analysis of Beauty“ (1753), in der eine S-förmige Linie für Lebendigkeit und Bewegung steht, im Gegensatz zu einer geraden Linie, die Stille und Untätigkeit bedeutet. Bolton zeigt mit der Ausstellung und Architekt Tadao Ando mit dem Ausstellungsdesign, wie sich diese Linien im Werk Lagerfelds überschneiden. „A Line of Beauty“ – das ist auch eine Anspielung auf „in the line of duty“ („in Ausübung des Dienstes“), also auf das Pflichtgefühl und den Fleiß des „bestimmenden Designers des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts“, wie ihn Met-Direktor Max Hollein auf der Pressekonferenz am Montagmorgen nannte.

Der Spaß kam bei Lagerfeld nicht zu kurz – und immerhin das kann man auch über die grelle Marketing-Schau auf den Treppen des Museums sagen.