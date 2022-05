Der Name dieser Leuchte bedeutet so viel wie „Auf und Nieder“. Tatsächlich lässt sich die kleine Metallkugel als Gegengewicht bewegen, so dass die mundgeblasene Glaskugel pendelartig ihre Position verändern kann. Das hebräische Wort verweist zudem auf die Designer Kfir Schwalb und Orit Magia, die das Studio Shulab bilden. Den gläsernen Lampenschirm bietet Luceplan in zwei Größen an: Der kleinere hat einen Durchmesser von 22, der große von 48 Zentimetern, was eine echte Herausforderung für die Glasbläser darstellt.