Bild: Agape

Limón

Der Griff des Wasserhahns erinnert an eine Zitronenscheibe. So erklärt sich auch der Name der von Patricia Urquiola gestalteten Armatur. Die gebürtige Spanierin, die schon lange in Mailand lebt, wollte zwei geometrische Formen, einen zylindrischen Körper und dessen scheibchenförmigen Querschnitt, zu einem anmutigen Ganzen verschmelzen. Agape bietet die Armatur auch für Dusche, Wanne und Küche sowie in unterschiedlichen Oberflächen und Farben an .