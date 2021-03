Heino Ferch

verkörpert Professor Jürgen Fassbender, den Ehemann von Eva, der jüngsten Tochter von Caterina Schöllack. Der Schauspieler, der in Kinofilmen wie „Comedian Harmonists“, „Der Untergang“ und „Der Baader-Meinhof-Komplex“ zu sehen war, hat es hier wieder mit Zeitgeschichte zu tun: Fassbender hatte in der Nazi-Zeit grausame Experimente an Homosexuellen vorgenommen.



Emilia Schüle

spielt die Krankenschwester Eva, die jüngste Schöllack-Schwester. Zur Freude ihrer Mutterheiratet sie ihren Chef, den Klinikleiter Fassbender, der sich aber als gewalttätig entpuppt. Die aus einer russlanddeutschen Familie stammende Schüle spielt schon in der Serie „Charité“ und im Tatort“, 2020 in einer Hauptrolle. Über ihre Rolle der Eva sagt sie, deren neues Leben als Galeristen funktioniere leider nicht auf Dauer. „Deswegen muss sie dann relativ schnell doch wieder versuchen, ein Leben ohne Mann anzutreten und merkt, dass es als geschiedene Ehefrau in den sechziger Jahren ein nicht wirklich lebenswürdiges Leben ist.“

Sabin Tambrea



spielt den Fabrikantensohn Joachim Franck, der unter seinem autoritären Vater leidet. Franck vergewaltigt Monika Schöllack, später verliebt er sich in sie, und die beiden heiraten. Aber das Glück mit ihr droht in dieser Staffel zu zerbrechen. Der in Rumänien geborene Tambrea, der schon während seiner Schauspielausbildung am Berliner Ensemble auftrat, spielt auch dieses Mal mit geradezu unheimlicher Intensität.