Die Outfits der Oscars : Ein Hauch von Stahl und Spitze

Bis auf eine bewegende Rede von Joaquin Phoenix, der den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewann, blieben die 92. Academy Awards in diesem Jahr ohne große Überraschungen und besondere Erinnerungsmomente.

Umso mehr Gelegenheit gab es, im Dolby Theatre in Los Angeles das Schaulaufen der Stars in Gelb und Grün, Gold- und Silbertönen zu verfolgen. Zu den meistbeachteten Roben des Abends gehörten die der zehn Jahre alten Julia Butters aus „Once Upon A Time... In Hollywood“ und Janelle Monáes Ritterrüstung von Ralph Lauren, die über und über mit Swarovski-Kristallen bestickt war – ein Kunstwerk, das, so munkelt man, über 600 Stunden Handarbeit erforderte.

Die unlängst mit Grammys überschüttete Sängerin Billie Eilish erschien dagegen wie gewohnt in Übergrößen, einer weiten weißen Hose und dem dazugehörigen, mit weißer Spitze besetzten Hemd von Chanel. Der Schauspieler Billy Porter, der vor einem Jahr in einer Mischung aus Smoking und Abendkleid bei der Verleihung erschien, hatte auch dieses Mal ein Outfit zu bieten, das sich gegen alle Geschlechterklischees behauptete.

