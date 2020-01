Mode bei den Golden Globes : Preisträchtige Roben

Für die Transformation von Renée Zellweger zu Judy Garland scheute Make-Up-Artist Jeremy Woodhead kaum Mühen: Mit raffinierten Contouring-Techniken zauberte er ihr Garlands Wangenknochen, mit einer kleinen Prothese gab er ihr Garlands schmale Nase, Kontaktlinsen machten aus Zellwegers Augen die der Dorothy aus dem „Zauberer von Oz“. Kostüme wie ein roter Brokat-Anzug zu Beginn oder ein hochgeschlossenes geblümtes Kleid auf der Bühne machten das Bild perfekt. Doch vor allem war es Zellwegers Spiel, das ihr am Sonntagabend einen Golden Globe für die Darstellung der Judy Garland einbrachte.

Zu der Verleihung des Preises erschien Zellweger wieder als sie selbst. Mit zurückhaltendem Make-Up, die blonden Haare in einer lockeren Hochsteckfrisur, und einem langen, hellblauen Dress mit hohem Beinschlitz von Armani Privé nahm die 50-Jährige ihre Auszeichnung entgegen, die dank der glitzernden Borte ihres Kleides hervorragend zu ihrem Outfit passte.

Bei der britischen Schauspielerin Lucy Boynton schimmerte das ganze Kleid: Ganz in Silber begleitete sie ihren Freund Rami Malek, der als bester Darsteller in einer Drama-Serie („Mr. Robot“) nominiert war. Dakota Fanning (unser Bild), die im gleich drei Mal ausgezeichneten Film „Once Upon A Time in Hollywood“ zu sehen war, setzte derweil auf ein rosa Tüllkleid von Dior, in dem sie wie eine Märchenprinzessin aussah. Gehörte das Werk Tarantinos zu den Abräumern des Abends, gingen andere überraschend leer aus. Der Streamingdienst Netflix war mit 17 Filmnominierungen in das Rennen gegangen. Ausgezeichnet wurde am Ende nur ein Film des Streamingdienstes – das Scheidungsdrama „Marriage Story“. Trotz sechs Nominierungen konnte der Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver nur einen Preis für die beste Nebendarstellerin, Laura Dern, ergattern. Doch wenn schon nicht mit einem Preis, zog Johansson wenigstens mit ihrer roten Robe alle Blicke auf sich.

