Bild: Getty Images Entertainment/Getty Images

Kim Kardashian

Ist sie die Marilyn Monroe unserer Zeit? Also der Star schlechthin, der nur die selbstzerstörerischen Kräfte, mit denen Monroe zu kämpfen hatte, offenbar Kanye West mit der Scheidung überlassen hat.Bei der New Yorker Met-Gala schlüpfte Kim in die Rolle der Marilyn, also zumindest in ihr Kleid. Monroe hatte darin 1962 „Happy Birthday, Mr. President“ gesungen.Wer jemals ein 60 Jahre altes Kleid anprobiert hat, weiß: Ohne Crash-Diät klappt das selten. Also musste auch Kardashian abspecken, was ihr in Zeiten, da gesunde Ernährung zwar erwünscht, Gewichtsabnahme aber als gefährlich gehandelt wird, die erste Schelte einbrachte. Die zweite folgte, als gemutmaßt wurde, der Stoff habe Risse bekommen. Sei gar nicht passiert, sagte der Besitzer später. Geredet wurde viel über den Look. Gestaunt weniger.