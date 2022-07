Mailänder Möbelmesse : Die erste Präsidentin des Salone del Mobile

Gläserne Decke? Welche Gläserne Decke? Maria Porro ignoriert eine solche Metapher einfach, mit der vor allem in den Vereinigten Staaten das Phänomen beschrieben wird, dass Frauen beim Aufstieg in Führungspositionen oft scheitern–Hillary Clinton etwa, die 2016 vergeblich versuchte, als erste Frau amerikanische Präsidentin zu werden. Maria Porro, die nächstes Jahr 40 Jahre alt wird, hat es indes an die Spitze geschafft.

Nach einer ganzen Riege älterer, weißer Männer, die seit Kriegsende die so wichtige italienische Möbelindustrie und damit auch die Mailänder Möbelmesse, den Salone Internazionale del Mobile, beherrschten, ist Porro seit September 2020 die erste Präsidentin des italienischen Möbelindustrieverbands Assarredo mit Sitz in Mailand. Einstimmig wurde sie gewählt.

Seit Juli 2021 ist sie zudem Salone-Präsidentin. Das macht sie aber nicht stolz, wie sie sagt: „Ich fühle mich einfach geehrt.“ Die erste Feuertaufe hat Maria Porro Anfang Juni mit Bravour bestanden. Da fand die 60. Ausgabe des Salone Internazionale del Mobile statt. Der 58. lag da schon genau drei Jahre und zwei Monate zurück. Corona hat auch das italienische Messegeschäft durcheinandergewirbelt.

Salone in alter Größe zurück

Nach einer kleineren Messeveranstaltung im vergangenen September, dem sogenannten Supersalone, war nicht klar, ob der eigentliche Salone in alter Größe und Stärke zurückkehren würde. Doch es gelang, auch weil Maria Porro hartnäckig dafür kämpfte. Allerdings musste die eigentlich alljährlich stattfindende Messe noch einmal vom angestammten Monat April in den Juni verschoben werden.

Und es kamen nicht ganz so viele Aussteller und Besucher wie 2019, was auch der Tatsache geschuldet war, dass Russen (wegen des Kriegs in der Ukraine) und Chinesen (wegen des strengen Corona-Lockdowns) fast komplett fehlten. Statt 2418 stellten 2175 Marken aus, 27 Prozent (2019: 34 Prozent) kamen aus dem Ausland.

An sechs Tagen wurden mehr als 262.600 Besucher aus 173 Ländern gezählt (2019: 386.000 aus 181 Ländern). Maria Porro führt in vierter Generation zusammen mit ihrem Vater Lorenzo das von Giulio Porro 1925 gegründete Familienunternehmen. Ihr Bruder Pietro ist Filmregisseur geworden. Die Mutter von drei kleinen Kindern wird eines Tages die Firma übernehmen, die zu den 13 Gründermarken des Salone im Jahr 1961 gehört.

Als Präsidentin der Mailänder Messe will sie besonders junge Designer fördern. In diesem Jahr fand wieder der Salone Satellite statt, die Nachwuchsveranstaltung für junge Gestalter, die 1998 begründet wurde, von einer Frau: Marva Griffin. Und eine Frau gewann nun auch den Salone Satellite Award, als Beste unter mehr als 600 jungen Designern aus 48 Ländern: Lani Adeoye wurde zwar in London geboren, sie wuchs aber in Lagos auf.

Dort befindet sich auch ihr Studio. Die Designerin wurde für ihre Gehhilfe RemX Walker ausgezeichnet. Diese besteht aus einfach gebogenen Rohren, die mit Leder und anderen natürlichen Materialien umwickelt sind, wie sie das Volk der Yoruba in Nigeria verwendet, um daraus Matten zu flechten. „Die Inspiration dazu kommt von meinem Großvater“, sagt Lani Adeoye.

„Er wollte als Gehhilfe kein medizinisches Produkt benutzen, weil ihm das zu klinisch aussah. Darum wollte ich etwas für ihn entwerfen, das nicht medizinisch, sondern schön aussieht, das zudem funktional und nachhaltig ist.“ Den Preis, der ihr von einer Jury unter Vorsitz der Architektin Paola Antonelli zugesprochen wurde, überreichten ihr Marva Griffin und Maria Porro.