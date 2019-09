© AFP

Bei Loewe fühlt man sich in dieser Saison gleich mehrmals an den schönsten Look aus der vergangenen erinnert. Ein Hemdblusenkleid mit extralangen Zipfeln aus Spitze, mit großem Kragen wie aus dem 17. Jahrhundert. Genug Frauen, von denen man nicht ausgehen kann, dass sie ihn von der Marke geschenkt bekommen haben, tragen ihn im Publikum und zeigen, dass man damit auch im Jahr 2019 ausgezeichnet angezogen ist. Dass spannende Mode kommerziell erfolgreiche Mode sein kann. Daran knüpft Jonathan Anderson jetzt an. Die Kleider auf dem Laufsteg sind eine Fortsetzung dieses Looks – es sind Roben, die Ärmel besonders lang, die Spitze ist fein, aber nicht filigran. Vor allem aber sind es keine Stücke fürs nächste Frühjahr. Sie sind vielmehr beinahe so zeitlich unabhängig wie jahrhundertealte Kleiderkragen.