Secondhand verkaufen im Netz : Nicht mehr meins

Momox: Pragmatiker

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Sie möchten nicht lange fackeln? Wollen direkt wissen, was Sie für die Jeans von Levi’s bekommen? Die Antwort auf der Website von Momox: 6,85 Euro, sofern die Jeans in einem guten Zustand ist. Denn längst nicht alles, was der Verkäufer, ohne es vorher fotografieren zu müssen, an ein Frachtzentrum in Neustrelitz schickt und was in dessen Augen tadellos ist, wird Momox verkaufen können. Leicht tadelnd heißt es dann in einer Mail: „Entscheiden Sie, was mit den aussortierten Artikeln geschehen soll.“ Entweder von Momox Richtung Altkleidersammlung schicken lassen oder das Paket gegen Kosten von vier Euro zurücknehmen – mit dem Risiko, woanders auch nicht mehr dafür zu bekommen.